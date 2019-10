Tradegate-Aktienkurs SAF-HOLLAND-Aktie:

6,195 EUR -1,90% (02.10.2019, 11:25)



ISIN SAF-HOLLAND-Aktie:

LU0307018795



WKN SAF-HOLLAND-Aktie:

A0MU70



Ticker-Symbol SAF-HOLLAND-Aktie:

SFQ



Nasdaq OTC Ticker-Symbol SAF-HOLLAND-Aktie:

SFHLF



Kurzprofil SAF-HOLLAND S.A.:



Die SAF-HOLLAND S.A. (ISIN: LU0307018795, WKN: A0MU70, Ticker-Symbol: SFQ, Nasdaq OTC-Symbol: SFHLF) mit Sitz in Luxemburg ist der größte unabhängige, börsennotierte Nutzfahrzeugzulieferer in Europa und beliefert schwerpunktmäßig die Trailer-Märkte. Das Unternehmen zählt mit rund 1.301 Mio. Euro Umsatz im Jahr 2018 zu den international führenden Herstellern von fahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten vor allem für Trailer aber auch für Lkw, Busse und Campingfahrzeuge. Die Produktpalette umfasst neben Achs- und Federungssystemen unter anderem Sattelkupplungen, Königszapfen und Stützwinden, die unter den Marken SAF, Holland, Neway, KLL, V.Orlandi und York vertrieben werden. SAF-HOLLAND beliefert die Fahrzeughersteller in der Erstausrüstung (OEM) auf sechs Kontinenten. Im Aftermarket-Geschäft liefert die Gruppe Ersatzteile an die Service-Netzwerke der Hersteller (OES) und mit Hilfe von Verteilungszentren über ein umfassendes globales Vertriebsnetz an Endkunden und Servicestützpunkte.



SAF-HOLLAND ist, als einer von nur wenigen Zulieferern in der Truck- und Trailer-Industrie, international breit aufgestellt und in fast allen Märkten weltweit präsent. Mit der Innovationsoffensive SMART STEEL - ENGINEER BUILD CONNECT verbindet SAF-HOLLAND Mechanik mit Sensorik und Elektronik und treibt die digitale Vernetzung von Nutzfahrzeugen und Logistikketten voran. Mehr als 4.400 engagierte Mitarbeiter weltweit arbeiten schon heute an der Zukunft der Transportindustrie von morgen. (02.10.2019/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - SAF HOLLAND: Jahresprognose nach unten korrigiert - AktienanalyseBöses Erwachen für SAF-HOLLAND (ISIN: LU0307018795, WKN: A0MU70, Ticker-Symbol: SFQ, Nasdaq OTC-Symbol: SFHLF)-Aktionäre, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Nutzfahrzeugzulieferer habe wegen der "sich weiter eintrübenden gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen" zum zweiten Mal seine Jahresprognose nach unten korrigiert. Das Unternehmen rechne nun mit einem Umsatz zwischen 1,26 und 1,3 Mrd. Euro. Das entspreche einer Veränderung zum Vorjahr von null bis minus drei Prozent. Zuvor sei ein Wachstum von vier bis fünf Prozent in Aussicht gestellt worden. Auch bei der EBIT-Marge habe der Konzern eine Anpassung vorgenommen. Statt zwischen 7 bis 8% solle sie nun nur noch zwischen 6 und 6,5% liegen. Vor allem in Europa, China und Indien habe die Konjunktur nun weiter nachgelassen, habe es zur Begründung geheißen. Das werde sich auch bis Jahresende nicht mehr ändern.Zudem würden der Handelsstreit und die damit verbundene Marktentwicklung für Trucks und Trailer den Konzern belasten. Zusätzlich rechne das Unternehmen mit weiteren Abschreibungen im China-Geschäft. Mit der Umsatz- und Gewinnwarnung habe SAF-HOLLAND die Börse völlig auf dem falschen Fuß erwischt. Schließlich habe der Konzern vor gerade einmal sechs Wochen seine Ziele nach einem soliden ersten Halbjahr noch bekräftigt. Entsprechend heftig sei die Reaktion ausgefallen: Die Aktie sei prozentual zweistellig abwärts gerauscht, auf das niedrigste Niveau seit Anfang 2013. Auf Jahressicht habe der Titel damit inzwischen gut die Hälfte seines Wertes eingebüßt. Dem einen oder anderen Schnäppchenjäger dürfte es daher sicher bereits in den Fingern jucken, zumal viele Analysten vom aktuellen Niveau aus teils erhebliches Wertsteigerungspotenzial sehen würden. Wegen des technisch stark angeschlagenen Bildes sollte man aber vorsichtig bleiben. (Ausgabe 39/2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs SAF-HOLLAND-Aktie:6,215 EUR -1,97% (02.10.2019, 11:21)