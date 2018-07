Tradegate-Aktienkurs SAF-HOLLAND-Aktie:

13,54 EUR -3,15% (17.07.2018, 15:55)



ISIN SAF-HOLLAND-Aktie:

LU0307018795



WKN SAF-HOLLAND-Aktie:

A0MU70



Ticker-Symbol SAF-HOLLAND-Aktie:

SFQ



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol SAF-HOLLAND-Aktie:

SFHLF



Kurzprofil SAF-HOLLAND S.A.:



Die SAF-HOLLAND S.A. (ISIN: LU0307018795, WKN: A0MU70, Ticker-Symbol: SFQ, Nasdaq OTC-Symbol: SFHLF) zählt mit rund 860 Mio. Euro Umsatz im Jahr 2013 und mehr als 3.000 Mitarbeitern zu den führenden Herstellern und Anbietern von hochwertigen Produktsystemen und Bauteilen vorrangig für Trailer sowie für Lkw, Busse und Campingfahrzeuge.



Die Produktpalette umfasst unter anderem Trailer-Achssysteme und Federungssysteme, Kupplungen, Königszapfen und Stützwinden. SAF-HOLLAND verkauft Produkte auf sechs Kontinenten an Originalhersteller ("OEMs") im Erstausstattungsmarkt und im Aftermarket an die Originalhersteller-Servicenetzwerke ("OESs") der OEMs sowie über ein globales Vertriebs- und Servicenetz. Über dieses Netz vertreibt SAF-HOLLAND seine Produkte weiter an Endverbraucher und Servicezentren. Damit hat sich SAF-HOLLAND als einer der wenigen Hersteller in seiner Branche etabliert, der mit einer umfangreichen Produktpalette und einem weiten Servicenetz international aufgestellt ist.



SAF-HOLLAND S.A. ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und zählt zu den Werten des SDAX. (17.07.2018/ac/a/nw)



Die vorläufigen Quartalszahlen der SAF-HOLLAND S.A. seien schwächer als erwartet ausgefallen. Dasbereinigte EBIT sei von Mehraufwendungen und Anlaufkosten für den neu strukturierten Produktionsverbund in Nordamerika belastet worden.Das Management habe die Guidance für das Gesamtjahr angepasst. Während ein stärker als bislang in Aussicht gestellter Umsatzanstieg erreicht werden solle, werde eine niedrigere EBIT-Marge erwartet.Analyst Harald Eggeling hält am Kursziel für die SAF-HOLLAND-Aktie von 20,00 EUR fest.