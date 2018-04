Tradegate-Aktienkurs SAF-HOLLAND-Aktie:

16,07 EUR -1,29% (04.04.2018, 12:42)



ISIN SAF-HOLLAND-Aktie:

LU0307018795



WKN SAF-HOLLAND-Aktie: A0MU70

A0MU70



Ticker-Symbol SAF-HOLLAND-Aktie: SFQ

SFQ



Nasdaq OTC Ticker-Symbol SAF-HOLLAND-Aktie: SFHLF

SFHLF



Kurzprofil SAF-HOLLAND S.A.:



Die SAF-HOLLAND S.A. (ISIN: LU0307018795, WKN: A0MU70, Ticker-Symbol: SFQ, Nasdaq OTC-Symbol: SFHLF) mit Sitz in Luxemburg ist der größte unabhängige börsennotierte Nutzfahrzeugzulieferer in Europa und beliefert schwerpunktmäßig die Trailer-Märkte. Das Unternehmen zählt mit rund 1.042 Mio. Euro Umsatz im Jahr 2016 und mehr als 3.200 Mitarbeitern weltweit zu den führenden Herstellern von fahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten vor allem für Trailer aber auch für Lkw, Busse und Campingfahrzeuge.



Die Produktpalette umfasst neben Achs- und Federungssystemen unter anderem Sattelkupplungen, Königszapfen und Stützwinden, die unter den Marken SAF, Holland und Neway vertrieben werden. SAF-HOLLAND beliefert die Fahrzeughersteller in der Erstausrüstung (OEM) auf sechs Kontinenten. Im Aftermarket-Geschäft liefert die Gruppe Ersatzteile an die Service-Netzwerke der Hersteller (OES) und mit Hilfe von Verteilungszentren über ein umfassendes globales Vertriebsnetz an Endkunden und Servicestützpunkte. SAF-HOLLAND ist, als einer von nur wenigen Zulieferern in der Truck- und Trailer-Industrie, international breit aufgestellt und in fast allen Märkten weltweit präsent. (04.04.2018/ac/a/nw)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie des Zulieferers für die Lkw-Industrie SAF-HOLLAND S.A. (ISIN: LU0307018795, WKN: A0MU70, Ticker-Symbol: SFQ, Nasdaq OTC-Symbol: SFHLF) war zuletzt ein neuer Insiderdeal zu beobachten.Am 03.04.2018 hat CFO Dr. Matthias Heiden ein Paket von rund 500 SAF-HOLLAND-Aktien zum Kurs von 16,19 EUR erworben, was somit einem Transaktionsvolumen von knapp 8.095,00 EUR entspricht.Wie SAF-HOLLAND am 21.03.2018 mitteilte, baut das Unternehmen seine Präsenz im stark wachsenden indischen Transportmarkt schlagartig aus und übernimmt 100% der Anteile an der York Transport Equipment (Asia) Pte. Ltd. mit Hauptsitz in Singapur. York und seine Tochtergesellschaften gelten als einer der führenden Anbieter für Trailer-Achs- und Federungssysteme in Indien und vertreiben ein breites Spektrum an Komponenten für Lkw und Trailer in der gesamten APAC Region.Alexander Wahl, Aktienanalyst von Warburg Research, hat in einer Analyse vom 26.03.2018 sein "buy"-Votum für die SAF-HOLLAND-Aktie bestätigt, das Kursziel aber leicht von 23,00 auf 22,00 Euro gesenkt. Strategisch seien die jüngsten Akquisitionen des Unternehmens sinnvoll, jedoch auch teuer, so Wahl.Xetra-Aktienkurs SAF-HOLLAND-Aktie:16,07 EUR -0,74% (04.04.2018, 12:31)