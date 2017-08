Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

Wien (www.aktiencheck.de) - Die Anteilsscheine der zweitgrößten deutschen Fluglinie Air Berlin (ISIN: GB00B128C026, WKN: AB1000, Ticker-Symbol: AB1, NASDAQ OTC-Symbol: AIBEF) sackten gestern nach dem Insolvenzantrag um 34% ab, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Zuvor habe der Großaktionär Etihad seine finanzielle Unterstützung eingestellt. Ein EUR 150 Mio. Kredit des deutschen Bundes solle den Flugbetrieb zunächst sichern. Zugleich habe man sich zuversichtlich geäußert, dass in den nächsten Monaten eine Übernahme von Teilen der Airline durch die Deutsche Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) gelingen könnte. Am Abend habe dann Konkurrent Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF) bekannt gegeben, beim Bundeskartellamt und der Europäischen Kommission gegen die Staatshilfen für Air Berlin Kartellbeschwerde eingelegt zu haben. Der Insolvenzantrag sei "ganz eindeutig" mit dem Ziel arrangiert worden, dass die deutsche Lufthansa eine schuldenfreie Air Berlin übernehmen könne, so ein Ryanair-Sprecher. Dies verstoße gegen deutsche und EU-Wettbewerbsregeln.



In den USA hätten die Aktien von Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) erneut zulegen und auf Schlusskursbasis auf einem Allzeithoch bei USD 161,60 schließen können. So sei bekannt geworden, dass u.a. Warren Buffett mittels Berkshire Hathaway (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) seine umfangreiche Beteiligung noch etwas aufgestockt habe. (16.08.2017/ac/a/m)