* Das jährliche Verkehrsvolumen von Ryanair stieg in dem Jahr 2017 um 10 Prozent von 117 auf 129 Millionen Kunden."



Börsenplätze Ryanair-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Ryanair-Aktie:

15,675 EUR +0,35% (11.01.2018, 14:35)



Tradegate-Aktienkurs Ryanair-Aktie:

15,695 EUR +1,13% (11.01.2018, 14:47)



ISIN Ryanair-Aktie:

IE00BYTBXV33



WKN Ryanair-Aktie:

A1401Z



Ticker-Symbol Ryanair-Aktie:

RY4C



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Ryanair-Aktie:

RYAOF



Kurzprofil Ryanair Holdings plc.:



Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF) ist eines der größten Niedrigpreis-Flugunternehmen in Europa. Nach einer Umstrukturierung 1990/1991 wurde Ryanair zur ersten Fluggesellschaft, die das von Southwest Airlines in den USA mit großem Erfolg entwickelte Prinzip "Niedrigste Preise/Keine Extras" uneingeschränkt auch in Europa anwendet. Dabei werden die reinen Flugpreise niedrig gehalten, jedoch für bestimmte Leistungen wie Gepäckaufgabe, Online-Check-In oder Getränke und Mahlzeiten an Board Gebühren berechnet. Zudem verkauft Ryanair Werbeflächen auf Boarding Pässen, im On-Board-Display, auf der Homepage und im eigenen In-Flight Magazin.



Ryanair kooperiert seit 1999 mit dem Flugzeughersteller Boeing und bezieht seit 1999 von Boeing Maschinen des Typs Boeing 737-800. Die aktuelle Flotte besteht aus 303 Flugzeugen dieses Typs, die jeweils über eine Sitzplatzkapazität von rund 200 Plätzen verfügen. Inzwischen werden über 180 Destinationen rund um den Globus angeflogen. (11.01.2018/ac/a/a)





Dublin (www.aktiencheck.de) - Ryanair: Lufthansa wächst durch Übernahmen, Ryanair wächst weiterhin organisch - AktiennewsOriginal-Meldung vom 10.01.2018 (http://www.aktiencheck.de/exklusiv/TecDAX-Lufthansa_Aktie_Deutsche_Fluggesellschaft_triumphiert_Aktienanalyse-8326636)Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Matthias J. Kapfer vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Matthias J. Kapfer von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fluggesellschaft Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Deutsche Lufthansa AG sei mit konzernweit 130 Millionen beförderten Passagieren wieder die größte Airline Europas. Den ehemaligen irischen Spitzenreiter Ryanair habe der deutsche Luftverkehrskonzern um eine Millionen Passagiere übertrumpfen können.Der DAX-Titel präsentiere sich weiter in sehr robuster Verfassung. Schärfere Korrekturen dürfte es zwar auch in den nächsten Wochen und Monaten geben, Anleger sollten sich davon aber nicht beeindrucken lassen. Das charttechnische Bild sei nach wie vor attraktiv. Zudem seien die Aussichten für den deutschen Branchenprimus dank der anhaltend hohen Nachfrage im Flugsektor sehr gut und die Bewertung mit einem KGV von 7 immer noch niedrig.Hierzu erklärt Robin Kiely, Head of Communications bei Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF):"Es war zu erwarten, dass die Lufthansa durch Übernahmen ein Wachstum verzeichnet, jedoch wächst Ryanair weiterhin organisch*. Wenn im nächsten Jahr unsere Passagierzahlen auf 140 Millionen steigen, erwarten wir, Lufthansa wieder zu überholen, sofern sie nicht eine andere Fluggesellschaft übernehmen, um ihre Zahlen zu anzukurbeln."