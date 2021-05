Xetra-Aktienkurs Ryanair-Aktie:

16,975 EUR +0,41% (17.05.2021, 11:45)



Tradegate-Aktienkurs Ryanair-Aktie:

16,96 EUR +0,30% (17.05.2021, 12:21)



ISIN Ryanair-Aktie:

IE00BYTBXV33



WKN Ryanair-Aktie:

A1401Z



Ticker-Symbol Ryanair-Aktie:

RY4C



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Ryanair-Aktie:

RYAOF



Kurzprofil Ryanair Holdings plc.:



Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF) ist eines der größten Niedrigpreis-Flugunternehmen in Europa. Nach einer Umstrukturierung 1990/1991 wurde Ryanair zur ersten Fluggesellschaft, die das von Southwest Airlines in den USA mit großem Erfolg entwickelte Prinzip "Niedrigste Preise/Keine Extras" uneingeschränkt auch in Europa anwendet. Dabei werden die reinen Flugpreise niedrig gehalten, jedoch für bestimmte Leistungen wie Gepäckaufgabe, Online-Check-In oder Getränke und Mahlzeiten an Board Gebühren berechnet. Zudem verkauft Ryanair Werbeflächen auf Boarding Pässen, im On-Board-Display, auf der Homepage und im eigenen In-Flight Magazin.



Ryanair kooperiert seit 1999 mit dem Flugzeughersteller Boeing und bezieht seit 1999 von Boeing Maschinen des Typs Boeing 737-800. Die aktuelle Flotte besteht aus 303 Flugzeugen dieses Typs, die jeweils über eine Sitzplatzkapazität von rund 200 Plätzen verfügen. Inzwischen werden über 180 Destinationen rund um den Globus angeflogen. (17.05.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ryanair-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Billigfliegers Ryanair Holdings plc. (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF) unter die Lupe.Europas größter Billigflieger habe wegen der Corona-Krise im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Rekordverlust verbucht. Unter dem Strich sei für die zwölf Monate bis Ende März ein Minus von gut 1 Mrd. Euro gestanden nach einem Gewinn von 649 Mio. Euro ein Jahr zuvor. Rechne man eine Sonderbelastung wegen letztlich wertloser Treibstoffpreis-Sicherungsgeschäfte heraus, habe das Minus bei 815 Mio. Euro gelegen und damit innerhalb der jüngst verbesserten Prognose der Konzernführung.Für das laufende Geschäftsjahr bis Ende März 2022 glaube das Management um Ryanair-Chef Michael O'Leary an ein Ergebnis nahe der Gewinnschwelle, wage wegen der Unsicherheit rund um die Corona-Krise jedoch keine konkrete Prognose. Die Erwartungen würden auf der Annahme basieren, dass die Impfkampagnen erfolgreich seien und die Regierungen in Europa die Reisebeschränkungen rechtzeitig vor der wichtigen Sommersaison ab Juli aufheben würden, habe es geheißen.Es bestehe für Anleger kein Grund zur Panik. Es sei natürlich bekannt gewesen, dass das abgelaufene Geschäftsjahr aufgrund der historischen Krise der Luftfahrt auch für Ryanair ein historisch schlechtes gewesen sei. Die Aktie präsentiere sich im heutigen Handel relativ robust. Die Impffortschritte in Europa dürften dem irischen Unternehmen nun allerdings kräftig in die Karten spielen. Mutige Anleger könnten darauf setzen, dass Ryanair dank seiner niedrigen Kosten und der hohen Flexibilität relativ rasch wieder schwarze Zahlen schreiben dürfte - schneller als die großen Netzwerk-Airlines wie Lufthansa, Air France-KLM & Co. Die Position sollte weiterhin mit einem Stopp bei 13,50 Euro abgesichert werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ryanair-Aktie: