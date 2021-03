Börsenplätze Ryanair-Aktie:



Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF) ist eines der größten Niedrigpreis-Flugunternehmen in Europa. Nach einer Umstrukturierung 1990/1991 wurde Ryanair zur ersten Fluggesellschaft, die das von Southwest Airlines in den USA mit großem Erfolg entwickelte Prinzip "Niedrigste Preise/Keine Extras" uneingeschränkt auch in Europa anwendet. Dabei werden die reinen Flugpreise niedrig gehalten, jedoch für bestimmte Leistungen wie Gepäckaufgabe, Online-Check-In oder Getränke und Mahlzeiten an Board Gebühren berechnet. Zudem verkauft Ryanair Werbeflächen auf Boarding Pässen, im On-Board-Display, auf der Homepage und im eigenen In-Flight Magazin.



Ryanair kooperiert seit 1999 mit dem Flugzeughersteller Boeing und bezieht seit 1999 von Boeing Maschinen des Typs Boeing 737-800. Die aktuelle Flotte besteht aus 303 Flugzeugen dieses Typs, die jeweils über eine Sitzplatzkapazität von rund 200 Plätzen verfügen. Inzwischen werden über 180 Destinationen rund um den Globus angeflogen. (30.03.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ryanair-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Billigfliegers Ryanair Holdings plc. (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF) unter die Lupe.Die Experten der Privatbank Berenberg haben den Airline-Sektor wieder einmal genauer unter die Lupe genommen. Für die Anteilscheine der Lufthansa sehen sie dabei noch großes Abwärtspotenzial - DER AKTIONÄR berichtete darüber. Hingegen ist man für die beiden Billigflieger Easyjet und Ryanair zuversichtlicher gestimmt.So wurde das Kursziel für die EasyJet-Aktie von 850 auf 960 Britische Pence (umgerechnet 11,17 Euro) angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Adrian Yanoshik erklärte, er ist für die Preisentwicklung im Sektor nun positiver gestimmt. Daher hat er die Papiere von Ryanair von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Zudem wurde das Kursziel von 15 auf 20 Euro erhöht. Er betonte, der irische Billigflieger dürfte 2022 am schnellsten wieder profitabel werden.Die Privatbank Berenberg habe den Airline-Sektor wieder einmal genauer analysiert. Bei der Lufthansa würden die Experten noch großes Abwärtspotenzial sehen. Für die beiden Billigflieger easyJet und Ryanair seien sie optimistischer gestimmt.So sei das Kursziel für die easyJet-Aktie von 8,50 auf 9,60 GBP (umgerechnet 11,17 Euro) angehoben und die Einstufung auf "hold" belassen. Analyst Adrian Yanoshik habe erklärt, er sei für die Preisentwicklung im Sektor nun positiver gestimmt. Daher habe er die Aktie von Ryanair von "hold" auf "buy" hochgestuft. Zudem sei das Kursziel von 15 auf 20 Euro erhöht worden. Er habe betont, der irische Billigflieger dürfte 2022 am schnellsten wieder profitabel werden.Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link