Xetra-Aktienkurs Ryanair-Aktie:

12,02 EUR -9,79% (01.10.2018, 13:06)



Tradegate-Aktienkurs Ryanair-Aktie:

11,99 EUR -8,26% (01.10.2018, 13:22)



ISIN Ryanair-Aktie:

IE00BYTBXV33



WKN Ryanair-Aktie:

A1401Z



Ticker-Symbol Ryanair-Aktie:

RY4C



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Ryanair-Aktie:

RYAOF



Kurzprofil Ryanair Holdings plc.:



Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF) ist eines der größten Niedrigpreis-Flugunternehmen in Europa. Nach einer Umstrukturierung 1990/1991 wurde Ryanair zur ersten Fluggesellschaft, die das von Southwest Airlines in den USA mit großem Erfolg entwickelte Prinzip "Niedrigste Preise/Keine Extras" uneingeschränkt auch in Europa anwendet. Dabei werden die reinen Flugpreise niedrig gehalten, jedoch für bestimmte Leistungen wie Gepäckaufgabe, Online-Check-In oder Getränke und Mahlzeiten an Board Gebühren berechnet. Zudem verkauft Ryanair Werbeflächen auf Boarding Pässen, im On-Board-Display, auf der Homepage und im eigenen In-Flight Magazin.



Ryanair kooperiert seit 1999 mit dem Flugzeughersteller Boeing und bezieht seit 1999 von Boeing Maschinen des Typs Boeing 737-800. Die aktuelle Flotte besteht aus 303 Flugzeugen dieses Typs, die jeweils über eine Sitzplatzkapazität von rund 200 Plätzen verfügen. Inzwischen werden über 180 Destinationen rund um den Globus angeflogen. (01.10.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ryanair-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jonas Lerch von "Der Aktionär" rät bei der Ryanair-Aktie (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF) nicht ins fallende Messer zu greifen.Bereits seit Monaten würden Flugbegleiter und Piloten von Ryanair in den Niederlanden, Belgien, Spanien und auch in Deutschland streiken. Die massiven Flugausfälle wegen dieser Streikwelle - auch während der Ferienzeit - würden jetzt ihren Tribut fordern.Ursprünglich habe Ryanair mit einem bereinigten Betriebsgewinn von 1,25 bis 1,35 Mrd. Euro im Geschäftsjahr 2018/19 gerechnet. Diese Prognose sei jetzt um 12% auf 1,1 bis 1,2 Mrd. Euro gesenkt worden. Als Grund nenne man einerseits Preissenkungen und geringere Buchungen in Folge der Streiks. Doch auch erhöhte Treibstoffkosten würden für die Gewinnwarnung sorgen. Das Unternehmen setze hierfür jetzt 460 Mio. Euro an - 30 Mio. mehr als bislang erwartet.Investoren würden sich heute erwartungsgemäß enttäuscht zeigen. Das Wertpapier breche um 8% ein und sacke damit unter die wichtige Marke bei 13 Euro. Diese habe in den letzten Wochen immer wieder erfolgreich verteidigt werden können. Die nächste Unterstützung bilde jetzt das Zwei-Jahres-Tief vom Oktober 2016 bei 11,00 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ryanair-Aktie: