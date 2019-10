Den Verbrauchern wiederum fehle das Geld, das sie zusätzlich für Benzin und Heizöl bzw. Erdgas (das an den Heizölpreis gekoppelt sei) bezahlen müssten, an anderer Stelle.



Das wiederum bekämen die Hersteller zyklischer (also nicht lebensnotwendiger) Konsumgüter wie die Autoindustrie oder Bekleidungshersteller zu spüren, die dann ihrerseits ihre Geschäftsplanungen anpassen müssten. So würden sich die höheren Ölpreise nach und nacharbeiten durch die verschiedenen Branchen. Insgesamt sei allerdings davon auszugehen, dass die direkten Ölpreiseffekte seit den 1970er Jahren geringer geworden seien.



Nicht vergessen werden dürften aber die indirekten Auswirkungen auf Wirtschaft und Aktienmärkte. Weil das teurere Öl mit Zeitverzögerung auf die Inflation durchschlage, könnten sich die Notenbanken gezwungen sehen, ihre derzeit sehr lockere Geldpolitik zu straffen. Schon die Aussichten auf steigende Zinsen seien jedoch in der Regel Gift für die Aktienmärkte.



Soweit die Theorie. In der Realität zeige sich allerdings, dass es mit der eindeutigen Beziehung zwischen Ölpreis und Aktienkursen nicht allzu weit her sei. So habe es in der Vergangenheit immer wieder Phasen gegeben, in denen beide Märkte in die gleiche Richtung gelaufen seien. Zum Beispiel im Jahr 2010, als sich Öl um rund 20 Prozent verteuert habe und die Aktienkurse global dennoch um knapp 10 Prozent zugelegt hätten. Der Ölpreis sei eben nur ein Faktor von vielen, der die Börsenkurse beeinflusse. Die Vergangenheit zeige: Wenn ansonsten die Rahmenbedingungen stimmen würden, würden steigende Notierungen des schwarzen Goldes die Anleger nicht aus der Ruhe bringen.



Für den umgekehrten Fall - sowohl Öl als auch Aktien würden schwach tendieren - habe der Herbst 2018 ein eindrucksvolles Beispiel geliefert. Damals hätten die Börsianer die Entwicklung des Ölpreises als Indikator für eine sich merklich abschwächende Konjunktur und in der Folge eine negative Gewinnentwicklung bei den Unternehmen interpretiert. Selbst der erwartete Konjunkturimpuls, der aus niedrigen Ölpreisen resultiere, habe damals keinen Stimmungsumschwung an der Börse hervorrufen können.



Ein allgemeingültiger Zusammenhang zwischen Ölpreisen und Aktienkursen scheine nicht zu existieren. Entscheidend neben dem absoluten Niveau sei immer auch, wie rasch sich die Preise am Ölmarkt verändern würden. Dabei gelte: Je langsamer, desto besser. Denn so hätten Unternehmen und Verbraucher ausreichend Zeit, um sich an die veränderten Rahmenbedingungen anzupassen. Anleger sollten jedenfalls nicht davon ausgehen, dass ein höherer Ölpreis per se schlecht für die Aktienmärkte sei, und sich nicht von Panikstimmungen am Ölmarkt anstecken lassen. (Ausgabe vom 11.10.2019) (15.10.2019/ac/a/m)







