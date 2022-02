Dies sei weder der richtige Zeitpunkt für Investoren, weitere Risiken einzugehen, noch in Panik zu verfallen. Der weitere Verlauf dieses Konflikts sei höchst ungewiss und bedürfe einer genauen Beobachtung.



Nach Meinung der Experten wäre in diesem Stadium das harmloseste Szenario, wenn die russische Armee nicht über die bereits besetzten Gebiete hinausginge. Die Ukraine könnte beschließen, nicht zurückzuschlagen, und acht Jahre De-facto-Kontrolle durch russische Bevollmächtigte über diese Region würden offiziell werden. Diese Situation würde die Möglichkeit für eine Fortsetzung der Diplomatie schaffen und eine Deeskalation ohne einen tatsächlichen militärischen Konflikt ermöglichen. Die Ukraine könnte weiterhin als unabhängiges Land agieren und eng mit dem Westen zusammenarbeiten. Die Experten würden davon ausgehen, dass die Sanktionen der USA und der EU in diesem Szenario moderat ausfallen würden.



Ein pessimistischeres Szenario wäre, dass Russland die Gebietsansprüche der Volksrepublik Donezk und der Volksrepublik Luhansk in vollem Umfang anerkenne und die russische Armee in die jetzt von der Ukraine kontrollierten Donbass-Gebiete einmarschiere, woraufhin die Ukraine wahrscheinlich zurückschlagen würde. Der Konflikt könnte sich über den Donbass ausdehnen, und die russische Armee könnte in andere ukrainische Städte einmarschieren. In diesem Szenario würden die Experten mit schärferen Sanktionen gegen Russland rechnen, was den Druck auf russische Anleihen und die Währung erhöhen würde. Dies könnte möglicherweise eine breitere Risikoaversion auslösen, die sich direkt auf russische und ukrainische Anlagen auswirken und ein Ansteckungsrisiko für andere EM-Assets mit sich bringen würde.



Angenommen, der Konflikt beschränke sich auf die östlichen Provinzen der Ukraine, so sei die offensichtlichste Marktreaktion eine Flucht in sichere Häfen, die zu niedrigeren Renditen für deutsche Bundesanleihen und vielleicht auch für US-Treasuries führe. Dies decke sich mit dem, was man in den letzten Tagen beobachtet habe.



Trotz der zusätzlichen Problematik des Inflationsdrucks infolge steigender Energiepreise werde die EZB nach Meinung der Experten weniger hawkish als bisher vorgehen. Dies werde niedrigere Renditen begünstigen und zu steileren Renditekurven führen. Bei den Renditeaufschlägen für die Länder der Eurozone werde nach Ansicht der Experten die risikoaverse Stimmung an den Märkten vorherrschen. Sollten sich die Spreads jedoch zu schnell und zu stark ausweiten, würden sie mit einem Eingreifen der EZB und einer Unterstützung der schwächeren Länder, höchstwahrscheinlich mit QE-Instrumenten, rechnen.



Die Experten von NN Investment Partners scheuen sich derzeit vor großen, exponierten Anlagepositionen, da die Unsicherheit groß ist. Wahrscheinlich würden sie auf eine erste Reaktion nach dem Angriff nicht mit einer Positionierung für niedrigere Renditen und breitere Spreads reagieren. Sie würden eher die Chancen niedrigerer Zinsen und breiterer Spreads nutzen, um sich für eine Kehrtwende zu positionieren, da sie nicht glauben würden, dass dieser Konflikt die aktuelle Wirtschafts- und Marktentwicklung nachhaltig aus dem Gleichgewicht bringen werde.



Europäische Aktien würden in der Regel übermäßig auf geopolitische Spannungen reagieren und dürften im Falle eines russischen Einmarsches in der Ukraine deutlich an Wert verlieren. Ein solcher Ausverkauf würde sehr aggressiv und schnell erfolgen. Wenn nichts weiter passiere, würden die Aktienmärkte in Europa und anderswo steigen und die Banken würden aufgrund steigender Zinsen wieder eine Outperformance erzielen.



Die derzeitige Dominanz an den Aktienmärkten werde von zyklischen Sektoren wie Energieaktien, Erstausrüstern und Banken bestimmt. Ein stärkerer Konflikt würde sich längerfristig so sehr auf die Rohstoffpreise auswirken, dass es zu einer Konjunkturabschwächung käme, wodurch sich die Dominanz von "zyklischen Growth-" auf "säkulare Growth"-Titel verlagern würde.



Die Spannungen würden hauptsächlich über die Rohstoffe ausgetragen, da auf Russland etwa 10% der weltweiten Ölproduktion und 40% des europäischen Gases entfallen würden. Russland sei auch ein wichtiger Akteur bei Stickstoff, Palladium, Nickel und Kali. Rohstoff- und Energieunternehmen würden als sicherer Hafen angesehen und würden von Preissteigerungen profitieren. In ihren wichtigsten europäischen Aktienstrategien hätten die Experten Energie- und in geringerem Maße auch Rohstoffwerte übergewichtet, sodass man keine größeren Auswirkungen sehen dürfte.



Obwohl Russland nur einen sehr begrenzten Anteil an den Assets des europäischen Bankensektors habe, könnte jede Eskalation eine Flucht in deutsche Bundesanleihen und US-Treasuries auslösen. Insgesamt schwächere Märkte würden zu einer deutlichen Underperformance des Bankensektors führen; wir müssten unsere derzeitige Gleich- oder Übergewichtungsposition in Banken überdenken, so die Experten von NN Investment Partners.





Den Haag (www.aktiencheck.de) - Am 21. Februar unterzeichnete der russische Präsident Wladimir Putin ein Dekret zur Anerkennung der ukrainischen Separatistengebiete Donezk und Luhansk, so Marco Willner, Head of Investment Strategy, und Marcin Adamczyk, Head of Emerging Market Debt, bei NN Investment Partners.Russische Truppen seien als "Friedenstruppen" in die beiden Gebiete eingerückt. Diese Maßnahmen würden eine Eskalation der Ukraine-Krise und das Ende des Minsker Rahmenabkommens von 2014 für den Frieden in der südöstlichen Donbass-Region des Landes darstellen. Was könnte das für die Kapitalmärkte bedeuten?Angesichts der jüngsten Entwicklungen würden sich drei Schlüsselfragen ergeben:- Werde Russland die Unabhängigkeit der gesamten Donbass-Region anerkennen? Die Separatisten würden nur ein Drittel der Region halten. Im Moment sehe es so aus, als würde die russische Regierung mit der vollständigen Anerkennung der beiden Separatistengebiete warten.- Wie werde die ukrainische Armee auf die russischen Truppen in Donezk und Luhansk reagieren? Wenn die russischen Truppen innerhalb des bereits von den Separatisten gehaltenen Gebiets bleiben würden, könnten sich die militärischen Auseinandersetzungen in Grenzen halten. Sollten die russischen Truppen jedoch in die nicht besetzten Teile der beiden Regionen vordringen, wäre eine militärische Eskalation wahrscheinlich.Angesichts der Dynamik der Situation gehen die Experten von NN Investment Partners von drei Szenarien für die Entwicklung in den kommenden vier Wochen aus. Der wahrscheinlichste Fall sei ein relativ moderates Szenario, bei dem die russischen Truppen in den Separatistengebieten bleiben würden. In diesem Basisszenario würden die USA und Europa begrenzte Sanktionen verhängen, wie z.B. Beschränkungen für russische Staatsbürger. Ein anderes realistisches Szenario sei das der Eskalation. Sollten die russischen Truppen weiter in die nicht von den Separatisten gehaltenen Teile der Donbass-Region vordringen, würde die ukrainische Armee entschlossen antworten. Die USA würden mit weitreichenden Sanktionen reagieren, zum Beispiel mit Wirtschaftssanktionen und möglicherweise dem Ausschluss aus dem Swift-System. Im "Tail-Risk"-Szenario würde Russland in weitere Gebiete eindringen, sogar in die Hauptstadt Kiew. In diesem Extremfall würden die Sanktionen auch den Energiesektor betreffen.Bislang seien die Marktreaktionen auf den Konflikt moderat und rational gewesen. Russische Aktien, bei denen das Sanktionsrisiko eingepreist sei, seien am stärksten betroffen gewesen. Russische Credit Default Swaps und der Rubel seien bisher weniger betroffen gewesen. Die Marktreaktionen außerhalb der betroffenen Region seien moderat ausgefallen. Die europäischen Aktien hätten in diesem Jahr aus verschiedenen Gründen schwach tendiert (-7,7%), jedoch geringer im Vergleich zu US-Aktien (-8,7%). Gleichzeitig sei der Ölpreis aufgrund der starken Nachfrage und der niedrigen Lagerbestände in diesem Jahr stark angestiegen (+26%). Es sei schwer zu sagen, wie groß die Auswirkungen der Ukraine-Krise seien. Insgesamt hätten die Märkte bisher verhalten auf die Krise reagiert.Solange die russischen Truppen in den Separatistengebieten bleiben würden, dürften die Marktreaktionen auch weiterhin moderat ausfallen. Sollte sich ein Risikoszenario verwirklichen, würde die erste Reaktion höchstwahrscheinlich in erheblichen Korrekturen bei risikoreichen Anlagen und einer Flucht in sogenannte sichere Häfen bestehen. Die Sektoren Energie und Rohstoffe wären in diesen Szenarien am stärksten betroffen. Eine vorübergehende Eskalation könnte zu einem späteren Zeitpunkt attraktive Einstiegsmöglichkeiten schaffen. Auf der makroökonomischen Seite würde die Eskalation wahrscheinlich zu einem weiteren Inflationsschub und möglicherweise zu einem schwächeren Wachstum in Europa in den kommenden Quartalen führen. Die Zentralbanken stünden dann vor einem noch schwierigeren Spagat zwischen Inflationsbekämpfung und Wirtschaftsförderung.