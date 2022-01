Die Reaktion der westlichen Länder



Derzeit seien nur Sanktionen gegen Russland verhängt worden, aber die Ukraine erhalte seit einiger Zeit große Mengen an Waffen, und westliche Armeen würden ukrainische Soldaten ausbilden. Nun habe auch die NATO angekündigt, die Zahl der in den osteuropäischen und baltischen Ländern stationierten Truppen zu erhöhen. Die Vereinigten Staaten hätten angekündigt, bis zu 5.000 Soldaten zu entsenden, während die NATO-Truppen in der Ukraine auf 50.000 aufgestockt werden sollten. Mehrere Länder, darunter Spanien, die Niederlande, Frankreich und Dänemark, hätten sich bereit erklärt, ihre Militäreinheiten zu entsenden. Außerdem sollten Flugzeuge und Schiffe in dieses Gebiet entsandt werden.



Aktienmarkt stark unter Druck



Die aktuelle Situation auf dem russischen Markt sei viel schlimmer als während der Besetzung der Krim. Der Ausverkauf sei in Anbetracht der relativ hohen Ölpreise stärker. Zu Beginn des Jahres 2014 sei der Ölpreis um die 100-Dollar-Marke gependelt, doch in der zweiten Jahreshälfte habe ein starker Ausverkauf eingesetzt. Inzwischen sei der RUS50 (ISIN: RU000A0JPEB3, WKN: A0YLBP) gegenüber seinem Höchststand im Oktober um fast 35% gefallen. Im Jahr 2014 sei der Index nach den Militäraktionen Russlands um 30% gefallen, habe sich aber recht schnell wieder erholen können.



Russische Antwort



Russland wolle rechtliche Zusicherungen, dass die Ukraine nicht dem US-amerikanischen und europäischen Militärbündnis NATO beitreten fürfe. Russland gehe davon aus, dass sich die Ukraine im Falle seiner Passivität stärker europäisieren könnte, was zu einem Verlust des Einflusses in diesem Land führen könnte. Die westlichen Länder würden starke Sanktionen oder eine Art militärische Hilfe ankündigen. Natürlich sei zu diesem Zeitpunkt noch keine Erklärung abgegeben worden, dass die Truppen der Allianz in die Ukraine einmarschieren würden, um sie zu stabilisieren oder im Falle einer tatsächlichen Invasion zu unterstützen. Eine der wichtigsten Fragen im Falle eines russischen Angriffs auf die Ukraine sei nicht nur die Aussetzung der Nord-Stream-II-Zertifizierung, sondern die mögliche Aussetzung des Gastransfers nach ganz Europa!



RTS-Unternehmen



Es sei erwähnenswert, dass von den 50 Unternehmen, die im RTS-Index enthalten seien, während der gestrigen Sitzung nur 1 Unternehmen im Plus notiert habe. Die Unternehmen, die am stärksten von möglichen Sanktionen betroffen wären, würden die schlechteste Performance zeigen. Ozone sei ein E-Commerce-Unternehmen, das auch im Zahlungsverkehr tätig sei, Yandex biete Internetdienste an, Aeroflot sei ein Luftfahrtunternehmen, und Sistema sei eine Investmentgesellschaft. Die Verhängung von Sanktionen würde es diesen Unternehmen praktisch unmöglich machen, auf ausländischen Märkten tätig zu werden, oder ihre Aktivitäten könnten sogar in Russland selbst blockiert werden. Über ADR hätten Anleger die Möglichkeit, mit ausgewählten russischen Unternehmen zu handeln: Ozon Holdings (ISIN. US69269L1044, WKN: A2QHKZ) oder Yandex (ISIN: NL0009805522, WKN: A1JGSL). (25.01.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wir stellen fest, dass der Markt nicht mehr nur über Inflation und höhere Zinsen besorgt ist, sondern auch über einen bewaffneten Konflikt in Osteuropa, so die Experten von XTB.Das Thema einer möglichen russischen Invasion in der Ukraine sei nicht neu, aber die Sorge um eine Eskalation des Konflikts habe in letzter Zeit zugenommen.Die Entstehung des KonfliktsEs sei daran erinnert, dass die ganze Situation 2014 durch Russland ausgelöst worden sei, das nicht habe wollen, dass sich die Ukraine nach den Veränderungen, die 2013 während der Ereignisse des Euromaidan eingetreten seien, weiter an den Westen annähere. Schließlich habe Russland damals die Krim übernommen, fast ohne eine einzige Kugel abzufeuern. Auf der anderen Seite kämpfe die ukrainische Regierung immer noch mit russischen Separatisten in der Ostukraine. Der Konflikt habe sich zugespitzt, als angedeutet worden sei, dass die Ukraine bereit sei, den nächsten Schritt zu tun, um der NATO beizutreten. Russland habe auch versucht, sich an der Gasfront zu wehren, und zwar nicht nur, indem es den Hahn der durch die Ukraine verlaufenden Pipeline zugedreht habe, sondern auch durch den Bau einer neuen Pipeline auf dem Grund der Ostsee namens Nord Stream II.Gegen Ende des Jahres 2021 hätten sich die Spekulationen zu intensivieren begonnen, dass Russland bereit wäre, die Ukraine mit voller Wucht anzugreifen, nicht nur, um seine Bürger in den separatistischen Republiken zu schützen und seine Gasinteressen zu sichern, sondern vor allem, um eine neue Regierung in dem Land zu etablieren, die dem Westen gegenüber abgeneigt sei. Diese Informationen würden durch die Tatsache bestätigt, dass zwischen 100.000 und 150.000 Soldaten an die Grenze zur Ukraine verlegt worden seien. Natürlich würden viele Beobachter darauf hinweisen, dass der Krieg wahrscheinlich in einem hybriden Modus geführt werden werde, wie dies bereits seit 2014 der Fall sei. Andererseits sei eine solche Mobilisierung von Truppen rätselhaft, obwohl sie gleichzeitig ein Versuch sein könnte, Russlands Stärke zu zeigen und den Westen zu zwingen, der Ukraine den Rücken zu kehren.