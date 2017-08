Begründet worden sei der Schritt vor allem mit - bislang unbewiesenen - Vorwürfen einer angeblichen Einmischung Russlands in die US-Präsidentschaftswahl. Tatsächlich würden die Sanktionen aber wohl eher darauf abzielen, den Weg für das preislich nicht konkurrenzfähige US-Schiefergas in Europa zu ebnen und Präsident Trump eine etwaige Annäherung an Russland unmöglich zu machen. Premier Medwedew spreche von einem "umfassenden Handelskrieg der USA gegen Russland" und davon, dass die Hoffnungen auf eine Verbesserung der Beziehungen zur neuen amerikanischen Administration damit zu Ende seien.



Die EU habe den Alleingang der USA als rechtswidrig kritisiert, sehe vitale wirtschaftliche und Sicherheitsinteressen Europas bedroht und erwäge Gegenmaßnahmen. Offenbar habe sie einige Passagen des Gesetzentwurfes auch noch abschwächen können. Präsident Trump habe das Gesetz ebenfalls kritisiert, es aber inzwischen unterschrieben - ein etwaiges Veto wäre vom Parlament höchstwahrscheinlich auch überstimmt worden.



Dass diese Entwicklungen sowohl für Russlands Volkswirtschaft als auch für die Investorenstimmung zunächst nicht gerade positiv seien, liege auf der Hand. Die langfristigen Auswirkungen würden aber abzuwarten bleiben, zumal die USA bei weitem nicht mehr die globale wirtschaftliche Dominanz besitzen würden, die sie noch vor 20 bis 30 Jahren innegehabt hätten. Der MICEX in Moskau habe im Juli um rund 2% zugelegt, der in US-Dollar gepreisten RTS-Index habe hingegen kaum verändert geschlossen. (Ausgabe August 2017) (14.08.2017/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Russlands Industrieproduktion wuchs im zweiten Quartal um rund 9%, der stärkste Anstieg seit sieben Jahren, so die Experten von Raiffeisen Capital Management (RCM).Auch die Löhne seien deutlich um rund 7% nominal gestiegen (2,8% real, jeweils Mai-Daten). Positiv für Russlands Volkswirtschaft sei zweifellos auch der deutlich anziehende Ölpreis (+8%) gewesen. Dennoch hätten die russischen Aktienmärkte nur unterdurchschnittlich zugelegt und der Rubel habe sogar an Wert gegen einen ansonsten weltweit schwachen Dollar verloren. Der Grund dafür dürfte in Washington zu finden sein. Das US-Parlament habe neue Sanktionen gegen Russland verhängt und dabei den Sanktionserlass von Ex-Präsident Obama in ein unbefristetes Gesetz umgewandelt. Es könne damit nicht mehr per Präsidenten-Erlass aufgehoben werden.