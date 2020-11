Die Zahl der Corona-Infektionen nehme seit Anfang Oktober wieder deutlich zu. Mit mittlerweile fast 1,8 Mio. Infizierten und über 30.000 Toten sei Russland das weltweit am viertschlimmsten von der Pandemie betroffene Land. Die im Frühjahr verhängten Einschränkungen seien Anfang Juni zügig wieder gelockert worden, um die Wirtschaft zu schonen. Dadurch habe Russland die Pandemie weniger unter Kontrolle als andere Länder.



Mit voraussichtlich 3,8% werde die russische Wirtschaft 2020 aber deutlich weniger stark schrumpfen als die der meisten EU-Länder. Lockdowns, selbst lokal begrenzt, sollten nach Möglichkeit vermieden werden. Die Einschränkungen im Frühjahr hätten bereits zu zahlreichen Protesten in der Bevölkerung geführt. Sollte sich die Lage aber derart verschärfen, dass Kontaktbeschränkungen unausweichlich würden, werde Putin diese unpopuläre Entscheidung seinen Gouverneuren und Bürgermeistern überlassen.



Fiskal- und Geldpolitik würden so gut wie möglich versuchen, die Konjunktur zu stützen. Ende September sei von der Regierung ein Wirtschaftsprogramm von umgerechnet 83 Mrd. US-Dollar aufgelegt worden. Dadurch sollten die Sozialausgaben nächstes Jahr um 10% steigen. Besonders unterstützt werden sollten vor allem Selbstständige sowie kleine und mittlere Unternehmen. Zur Finanzierung greife die Regierung auf einen Mix aus inländischer Verschuldung und die hohen Mittel des Staatsfonds (173 Mrd. US-Dollar) zurück.



Die Zentralbank habe seit Jahresbeginn den Leitzins um 200 Basispunkte gesenkt. Zwar habe sie ihn auf ihrer jüngsten Sitzung am 23. Oktober trotz der zweiten Corona-Welle unverändert bei 4,25% belassen, sie behalte sich aber vor dem Hintergrund der zusehends schlechteren Konjunkturaussichten auf den kommenden Sitzungen weitere Zinsschritte vor. Insgesamt würden die Analysten daher für das kommende Jahr eine verhaltene Erholung mit einem Wirtschaftswachstum von 3% erwarten. (10.11.2020/ac/a/m)







Mit einem Rückgang von 8% gegenüber dem Vorjahr ist die russische Wirtschaft im zweiten Quartal etwas weniger stark geschrumpft als in den ersten drei Quartalen des Finanzkrisenjahres 2009, so die Analysten der Helaba.Im dritten Quartal, für das Zahlen noch ausstünden, dürfte das Land langsam an Boden gewinnen. Die Kapazitätsauslastung im Verarbeitenden Gewerbe, das etwa die Hälfte der gesamten Industrieproduktion ausmache, habe im Oktober wieder 63% erreicht, exakt den Wert vom März vor Beginn der Pandemie. Probleme mache der Rohstoffsektor (im Wesentlichen Öl und Gas), der in der Vergangenheit ein Drittel des BIP, 40% der Staatseinnahmen und fast zwei Drittel der Exporterlöse ausgemacht habe.