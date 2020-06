Die Erholung der Ölpreise als Folge der schrittweisen Lockerungen der Lockdowns in den Industrienationen sowie des neuen "OPEC+"-Abkommens habe zu einer Aufwertung des Rubels geführt, was die Inflationsdynamik dämpfe. Gleichzeitig hätten im Mai die Vorratskäufe im Lebensmittelbereich abgenommen, sodass die Verbraucherpreise im Mai lediglich um 0,2% gegenüber dem Vormonat zugelegt hätten und die jährliche Inflation mit 3,1% noch komfortabel unterhalb des Zentralbankziels von 4% gelegen habe.



Auch wenn diese Zahl aufgrund der Erfassungsprobleme (insb. im Dienstleistungsbereich) während des Lockdowns verzerrt sein könne, habe die Russische Zentralbank einen beachtlichen Spielraum für Leitzinslockerungen. Bei ihrer Sitzung am 19. Juni würden die Analysten eine Senkung um 100 BP auf 4,50% für das wahrscheinlichste Szenario halten, wenn die Finanzmarktbedingungen weiterhin freundlich bleiben würden. Die Volksabstimmung zu den Verfassungsänderungen, die u.a. eine weitere Amtszeit für Präsident Putin nach 2024 ermöglichen sollten, sei für den 1. Juli angesetzt. Das Änderungspaket werde nahezu sicher angenommen, ob die erwünschte Weilbeteiligung erreicht werde, sei allerdings fraglich.



Die derzeitige Krise stelle insbesondere für die privaten kleinen und mittleren Unternehmen in Russland eine Herausforderung dar. Es bestehe die Gefahr, dass die Wirtschaft nach der Corona-Rezession noch stärker staatlich kontrolliert sei. Gleichzeitig könnten die Mittel des Reservefonds aufgrund des Ölpreisverfalls nicht mehr für zusätzliche staatliche Investitionen genutzt werden, was die möglichen positiven Wachstumsimpulse einschränke.



Der extreme Ölpreisverfall in Kombination mit dem COVID-19-bedingten Konjunktureinbruch werde den russischen Staatshaushalt dieses Jahr stark belasten. Allerdings habe sich Russland aufgrund des seit Jahren herrschenden Sanktionsregimes mit dem Westen bereits auf eine mögliche Isolation von den Finanzmärkten vorbereitet. Dank der konservativen Fiskalpolitik der Vergangenheit verfüge Russland allerdings über Puffer in Höhe von ca. 9% des BIP, die nun zur Deckung des Budgetdefizits verwendet werden könnten, selbst wenn keinerlei Schuldenneuaufnahme aufgrund der Risk-Off-Phase auf den Kapitalmärkten möglich sein sollte.



Auch die Ausstattung mit internationalen Reserven sei komfortabel. Erst wenn die Ölpreise entgegen der Analysten-Erwartung deutlich über 2020 hinaus niedrig bleiben würden, werde sich eine dauerhafte Bonitätsverschlechterung einstellen. Im US-Präsidentschaftswahljahr 2020 werde Russland in Amerika unter besonderer Beobachtung stehen, was das Sanktionsrisiko seitens der USA erhöhe und neben der Ölpreisentwicklung ein zusätzliches Risiko für die Bonität darstelle. (Emerging Markets Trends Juni 2020) (09.06.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im ersten Quartal hat sich das reale Bruttoinlandsprodukt in Russland im internationalen Vergleich robust gezeigt, so die Analysten der DekaBank.Im Vorjahresvergleich habe die Wirtschaftsleistung noch um 1,6% zulegen können, was gegenüber dem Vorquartal einer Schrumpfung von nur ca. 0,2% entspreche. Die ganze Wucht von COVID-19 dürfte damit auf das zweite Quartal entfallen, da die Pandemie in Russland erst Ende März angekommen sei. Die Monatszahlen vom April würden darauf hindeuten, dass sich der Lockdown in erster Linie auf die Konsumtätigkeit ausgewirkt habe: Die Einzelhandelsumsätze seien um 23,4% yoy eingebrochen, während die Industrieproduktion nur ein Minus von 6,6% verzeichnet habe.Seit Mitte Mai würden die Eindämmungsmaßnahmen schrittweise und differenziert nach Region gelockert. Der Effekt der ersten Lockerungen sei bereits an dem Einkaufsmanagerindex im Dienstleistungsgewerbe abzulesen, der im Mai um über 23 Punkte angestiegen sei und nun mit 35,9 Punkten den vergleichbaren Stimmungsindikator für das Verarbeitende Gewerbe eingeholt habe. Die Analysten hätten ihre BIP-Prognose leicht nach unten revidiert (-5,6%; davor -5,3% yoy).