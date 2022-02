Insbesondere vor dem Hintergrund der höheren Energiepreise sei mit Wachstumseinbußen zu rechnen, da diese höhere Kosten für die Unternehmen und einen Kaufkraftverlust der privaten Haushalte bedeuten würden. Deutschland werde zusätzlich unter den geringeren Exporten nach Russland leiden (2,5% der deutschen Exporte würden nach Russland gehen) und weniger Güter in die Länder ausführen, die noch stärker von Russland abhängig sind und konjunkturell leiden dürften.



Die allgemeine Unsicherheit sei darüber hinaus ein das Wirtschaftswachstum belastender Faktor. Wie groß der Effekt auf das Wachstum ausfalle, hänge von der Dauer des Konflikts ab sowie dem Ausmaß der Sanktionsspirale. Grundsätzlich würden die Analysten die Verflechtungen mit Russland - nicht zuletzt wegen des seit Jahren bestehenden Sanktionsregimes - als nicht so eng einschätzen, dass Deutschland in eine Rezession getrieben werde.



In diesem Umfeld verschwinde aus geldpolitischer Sicht die Fantasie, dass es aufgrund der hohen Inflation zu besonders aggressiven Zinserhöhungen kommen werde, denn dafür sei die Unsicherheit und die Belastung für das Wachstum zu hoch. Gleichzeitig dürfte der zu erwartende weitere Anstieg der Inflation von dem ohnehin hohem Niveau aus die EZB zu einer leichten Straffung der Geldpolitik veranlassen. Im Umkehrschluss bedeute es auch, dass die Notenbank nur bei einem Nahe-Zusammenbruch der Finanzmärkte wieder expansiv reagieren könnte, eine einfache Wachstumseintrübung reiche dafür nicht.



Die US-Notenbank könnte sich weniger beeindruckt zeigen, da die USA nicht mit einer Gasverknappung konfrontiert sein würden, was bedeute, dass in diesem Jahr wohl mindestens noch fünf Zinserhöhungen zu erwarten seien, beginnend im März.



Der Anstieg der langfristigen Renditen werde durch die Unsicherheit und die nachlassende Phantasie über eine aggressive Straffung der EZB gedämpft, sollte aber nicht gestoppt werden.



Abgesehen von diesen unmittelbar wirtschaftlichen Auswirkungen könnten Hunderttausende, wenn nicht gar Millionen ukrainischer Flüchtlinge in der EU Schutz suchen. Zu vermuten sei, dass die Bereitschaft der EU zum Handeln hier größer sei als etwa 2015/2016, als Flüchtlingen aus weiter entfernten Ländern in die EU gekommen seien.



Insgesamt dürfte sich der militärische Konflikt zwischen Russland und der Ukraine über einen längeren Zeitraum hinziehen und einen spürbaren dämpfenden Effekt auf die wirtschaftliche Entwicklung haben, ohne dass die Welt durch diese Auseinandersetzung in einer Rezession gestürzt werden sollte. (Ausgabe vom 24.02.2022) (25.02.2022/ac/a/m)





