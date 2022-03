44% des Palladiums (hauptsächlich für Katalysatoren für Dieselfahrzeuge und Elektrolyseure)

30% der Rohdiamanten

25% der Nickelproduktion (vor allem für die Herstellung von rostfreiem Stahl)

15% des Platins (vor allem für Katalysatoren in Dieselfahrzeugen und Schmuck)

14% des Kobaltes

12% des Rhodiums

7% der Tonerde (für die Aluminiumproduktion)



Russland und die Ukraine seien auch wichtige Erzeuger von Agrarprodukten wie Weizen, Mais und Saatölen. Sie würden hauptsächlich in die Türkei, nach Ägypten, Indien, China, Nigeria, Bangladesch und Jemen exportieren. Die entwickelten Volkswirtschaften seien weniger direkt betroffen. Sie würden aber dennoch einen gewissen Preisauftrieb erleiden, wenn es während der Aussaat- oder Erntesaison zu Störungen käme.



Eine Reihe russischer Banken sei im Rahmen der westlichen Sanktionen als Reaktion auf die Invasion vom internationalen Zahlungssystem Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) ausgeschlossen worden. Es sei noch nicht bestätigt, welchen russischen Banken der Zugang zum Nachrichtensystem verweigert werde und welche es weiterhin nutzen dürften. Es scheine wahrscheinlich, dass die russischen Banken, die am aktivsten im Rohstoffhandel tätig seien, dieses System unter bestimmten Bedingungen weiter nutzen könnten.



In den letzten Jahren habe Russland jedoch sein eigenes Nachrichtensystem entwickelt - das System for the Transfer of Financial Messages (SPFS) - und die Behörden würden auch eine Verbindung mit dem chinesischen Gegenstück, dem Chinese International Payment System (CIPS), anstreben, um unabhängig von SWIFT zu operieren. Keines dieser Systeme habe die Bedeutung von SWIFT, aber es werde wichtig sein, zu beobachten, ob China unter den derzeitigen Umständen Fortschritte bei der Anbindung von SPFS und CIPS mache. Dies würde auch bedeuten, dass einige wichtige Rohstoffe dann in Renminbi gehandelt werden könnten, was auf lange Sicht eine Herausforderung für den US-Dollar darstellen könnte.



Die Ereignisse der Vergangenheit würden vermuten lassen, dass geopolitische Ereignisse - sofern es keine Ansteckungseffekte gebe, die die makroökonomischen Bedingungen stark beeinflussen würden, wie z. B. die Kombination aus steigenden Energiepreisen, Inflation oder Zinssätzen - eher Episoden mit spezifischem Risiko seien.



Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf die Märkte seien nach wie vor existent und würden von den Experten genau beobachtet. Die Schlüsselfrage sei, ob sich der durch die Unterbrechung der Rohstoffexporte verursachte Inflationsdruck so weit verstärke, dass er von Dauer sei, und ob dies zu höheren Nominal- und Realzinsen führe. Dies sei derzeit nicht das Basisszenario der Experten.



Ein langfristiger Bärenmarkt werde normalerweise nicht durch geopolitische Unruhen ausgelöst. Daher sei es nach Meinung der Experten wahrscheinlich, dass diese Korrektur nur vorübergehend sei. (01.03.2022/ac/a/m)







Genf (www.aktiencheck.de) - Was können frühere geopolitische Negativereignisse über die potenziellen Auswirkungen auf Aktien aussagen, und wie könnte eine Störung der russischen Öl- und Gasexporte den Inflationsdruck verstärken, fragt Pascal Menges, Head of Equity Investment Process and Research bei Lombard Odier Investment Managers (LOIM).Der Russland-Ukraine-Konflikt stelle ein rohstoffbedingtes Risiko für die Aktienmärkte dar. Die Unterbrechung der russischen Exporte fossiler Brennstoffe werde sich auf die weltweiten Ölpreise auswirken.Geopolitische Ereignisse würden sich in der Regel kurzfristig negativ auf die Aktienmärkte auswirken. Wenn jedoch Ansteckungseffekte bei den Energiepreisen die Inflation in die Höhe treiben und zu höheren Zinsen führen würden, könnte eine Rezession folgen.Der arabisch-israelische Jom-Kippur-Krieg von 1973 sei für den aktuellen Konflikt von besonderer Bedeutung. Als Vergeltungsmaßnahme hätten die arabischen Länder ein Ölembargo verhängt, welches zu einer Vervierfachung des Ölpreises auf 12 USD pro Barrel geführt habe. Dies habe einen massiven kostentreibenden Inflationsdruck ausgelöst, was die erste Ölpreiskrise zur Folge gehabt habe, die in einer Rezession gemündet sei. Im gleichen Zeitraum sei die Rendite der 10-jährigen US-Schatzanweisungen von 9% auf 12% gestiegen und habe Ende 1975 einen Höchststand von 14% erreicht. Bis Anfang 1976 habe dies zu einem schwierigen Umfeld für Aktien geführt, als die 10-jährige US-Rendite auf 8% zurückgegangen sei.Eine Unterbrechung der russischen Gasexporte würde sich unverhältnismäßig stark auf Europa auswirken, da etwa 70% der russischen Gasexporte hierher gelangen würden und der Kontinent nur über begrenzte Alternativen verfüge. Je näher die Länder an Russlands Grenzen lägen - vor allem diejenigen, die nicht von Bergen gesäumt seien - desto größer sei die Abhängigkeit von russischem Gas. Darüber hinaus könnte der Krieg die russischen Exporte anderer Rohstoffe, von Palladium bis Platin, beeinträchtigen, da das Land Palladium liefere: