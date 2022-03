Aus der massiven Abwertung des Rubels und der eingeschränkten Fähigkeit der Russischen Zentralbank, nachhaltig den Rubel zu stützen, ergebe sich das Risiko einer umfassenden Bankenkrise und Destabilisierung des Finanzmarktes. Denn mit jeder Abwertung würden Importe teurer und werde die Inflation steigen, sodass Anleger versucht seien, ihre Rubel-Einlagen von ihren Bankkonten abzuziehen. Auch die Einlagen in US-Dollar und Euro seien bei russischen Banken nicht mehr sicher, sodass auch hier ein "Run" auf diese Einlagen passieren könne. Sollte der Bankensektor zusammenbrechen, würde dies die russische Wirtschaft insgesamt destabilisieren, mit nicht absehbaren geopolitischen Folgen.



Was habe es mit dem Ausschluss von Banken aus dem SWIFT-System auf sich?



SWIFT sei ein in den 1970er Jahren gegründetes, auf internationale Zahlungen spezialisiertes Nachrichtenübermittlungssystem. Rund 11.000 Banken seien an dieses System angeschlossen und die dort etablierten Standards garantieren, dass die über dieses System übermittelten Nachrichten als vertrauenswürdig eingestuft würden und Zahlungen entsprechend zuverlässig und unter Einhaltung der Geldwäscherichtlinien über das Korrespondenzbankensystem abgewickelt werden könnten.



Ein Ausschluss aus diesem System, so wie es jetzt für einen Großteil der russischen Banken von den G7-Ländern angekündigt worden sei, erschwere bzw. weitgehend verhindere es, dass diese Banken internationale Zahlungen empfangen und leisten können. Es sei nach dem Einfrieren von Währungsreserven die zweitschärfste Waffe aus dem Instrumentenkasten der (Finanz-)Sanktionen und werde Zahlungsprobleme bei denjenigen russischen Banken und Unternehmen auslösen, die Fremdwährungsschulden hätten.



Welche Folgen habe das Einfrieren russischer Währungsreserven für die globalen Finanzmärkte?



Bislang habe man sich mit dem Einsatz der Waffe des Einfrierens von Währungsreserven in der Regel zurückgehalten. Aus Stabilitätsgründen habe man sich dafür entschieden, die Transaktionen zwischen Zentralbanken von politischen Erwägungen fernzuhalten. Auch wenn bereits gegenüber dem Iran und Afghanistan mit diesem Grundsatz gebrochen worden sei, sei nunmehr eine besonders große Volkswirtschaft betroffen, was einem Tabubruch entspreche. Daraus würden sich langfristige Folgen für das Vertrauen in das internationale Zahlungssystem ergeben. Insbesondere könnte sich diese Maßnahme zusammen mit dem Ausschluss Russlands vom SWIFT-System als Katalysator für den Aufbau eines eigenen Zahlungssystems durch Russland erweisen, der in den vergangenen Jahren bereits vorangetrieben worden sei.



Es handele sich um das Financial Messaging System SPFS, an das sich gemäß Medienberichten zur Mitte letzten Jahres aber nur 20 ausländische Banken angeschlossen hätten. Vor diesem Hintergrund scheine das Risiko, dass sich Russland kurzfristig von SWIFT unabhängig machen könnte, eher unrealistisch. Langfristig sei dies aber durchaus denkbar, da Russland beispielsweise in China einen wichtigen Verbündeten gewinnen könnte, um die westliche Dominanz wie beim SWIFT-System abzuschütteln. Die globalen Finanzmärkte könnten unter diesen Umständen stärker fragmentiert werden. Es wäre ein Rückschritt bei der Integration der globalen Kapitalmärkte, die das weltweite Wachstumspotenzial belasten würde.



Sei wegen der Finanzsanktionen mit einer Bankenkrise in Europa zu rechnen?



Insgesamt sei das Exposure europäischer Kreditgeber gegenüber Russland begrenzt, aber unterschiedlich verteilt: Deutschland habe beispielsweise nach Angaben der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) Darlehen gegenüber Russland im Wert von nur rund 8 Mrd. US-Dollar ausstehen, die hauptsächlich bei den beiden Großbanken Commerzbank und Deutsche Bank lägen und deutlich weniger als 1% der Bilanzsummer dieser Institute ausmachen würden. Österreich hingegen habe im Gegenwert von 17,5 Mrd. US-Dollar Kredite ausstehen. Hier sei die Raiffeisenbank mit einem Exposure von rund 10% ihrer Bilanzsumme besonders stark betroffen.



Illiquiditätsprobleme dürften angesichts der Umstände ohne hohe Hürden durch die EZB bzw. die nationalen Zentralbanken abgefedert werden. Das Gleiche gilt auch für möglicherweise resultierende Solvenzprobleme der betroffenen Institute, wobei hier die jeweiligen nationalen Finanzminister zur Stelle sein müssten. Eine europäische Bankenkrise erscheine vor diesem Hintergrund gegenwärtig eher unwahrscheinlich.



Werde Präsident Putin in Reaktion auf die Sanktionen nunmehr die Pipelines für Erdgas und Erdöl, die an die EU liefern würden, abdrehen?



Ausschließen könne man das nicht. Allerdings sei es so, dass die US-Notenbank laut Financial Times angekündigt habe, Währungsreserven, die im Zuge von Zahlungen für Energierohstoffe aufgebaut würden, von den Sanktionen auszunehmen. Vermutlich verfolge die EZB einen ähnlichen Weg. Auch bei dem Ausschluss russischer Banken vom SWIFT-System werde es Ausnahmen geben: Die EU habe die größte russische Bank, die Sberbank, und die Gazprombank bewusst von dem SWIFT-Ausschluss ausgenommen und dies damit begründet, dass diese beiden Institute die wichtigsten Banken für die Bezahlung der Energielieferungen seien und ein selektiver SWIFT-Ausschluss für bestimmte Transaktionen nicht möglich sei.



Grundsätzlich könnten daher Energielieferungen sowie deren Bezahlung weiterhin stattfinden, und bislang sehe es so aus, dass weiterhin Erdgas und Erdöl durch die Pipelines fließen würden. Dennoch dürften sich die Sanktionen alles andere als wirkungslos erweisen. So würden zum einen die beteiligten Zentralbanken - so habe es die FED angekündigt - alle Transaktionen stoppen, die zum Zwecke der Stabilisierung des Rubels getätigt werden sollten, mit all den oben aufgezählten negativen Folgen für die russische Volkswirtschaft. Zum anderen hänge stets das Damoklesschwert über den Käufern und Verkäufern von russischer Energie, dass die Sanktionen ausgeweitet würden, die Zahlungen sich verzögern würden oder in diesem komplizierten Sanktionsregime andere Schwierigkeiten entstünden. (Ausgabe vom 03.03.2022) (04.03.2022/ac/a/m)







