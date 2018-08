Die Sanktionen der ersten Stufe, wie z.B. Exporteinschränkungen für sicherheitsrelevante Güter, hätten zwar kaum wirtschaftliche Auswirkungen. Doch die Sanktionen der zweiten Runde, über die nach drei Monaten entschieden werden solle, seien deutlich gravierender, weil dann umfassende Im- und Exportbeschränkungen sowie ein Verbot der Finanzierung des russischen Staates durch US-Banken verhängt werden könnten. Vor dieser Drohkulisse habe der Russische Rubel deutlich nachgegeben, auch der Aktien- und Rentenmarkt sei unter Druck geraten. Die guten BIP-Wachstumszahlen des zweiten Quartals (1,8% yoy) hätten somit kaum Beachtung gefunden. Die Analysten würden davon ausgehen, dass die Härte der bevorstehenden Sanktionen davon abhänge, ob Russland auch bei den kommenden Zwischenwahlen im Oktober Einmischung vorgeworfen werde.



Extreme Sanktionen seien derzeit nicht das Hauptszenario der Analysten. Die gestiegenen politischen Risiken in Kombination mit der bevorstehenden Mehrwertsteueranhebung in 2019 würden der Zentralbank keinen Raum für Leitzinssenkungen in diesem Jahr lassen. Um die Währungsturbulenzen zu beruhigen, habe die Zentralbank in der letzten Woche die Devisenankäufe für den Reservefonds teilweise ausgesetzt. Die Analysten würden davon ausgehen, dass die Zentralbank auch bereit wäre, einem starken Inflationsanstieg schnell durch Leitzinsanhebungen entgegenzuwirken, würden dies im Moment jedoch nicht für notwendig halten.



Das Wachstumspotenzial sei in Russland wegen der demographischen Situation und der niedrigen Produktivitätssteigerungen, die auf geringe Investitionen zurückzuführen seien, mit ca. 1,5% verhalten. Der zur Erhöhung des Potenzialwachstums dringend notwendige institutionelle Reformprozess werde durch den mangelnden Reformwillen der Machthaber behindert. Das internationale Sanktionsregime verstärke Russlands wirtschaftliche Isolation.



Das politische Risiko, das mit einer potenziellen drastischen Verschärfung der US-Sanktionen eingehe, dominiere bei der Bonitätseinschätzung. Russland weise nach wie vor solide Staatsfinanzen auf und die externe Verschuldung sei niedrig im Vergleich zu vielen anderen Emerging Markets. Die Regierung habe zudem eine Reihe von Maßnahmen vorbereitet, die das Land gegen scharfe US-Sanktionen wappnen würden. Doch sollten die derzeit in den USA diskutierten extremen Maßnahmen, wie z.B. das Verbot für Dollargeschäfte der Staatsbanken oder die Erweiterung der Beschränkungen auf die (neuen) Staatsanleihen des russischen Staates, entgegen der derzeitigen Einschätzung der Analysten greifen, würde dies zu Turbulenzen und Ratingherabstufungen führen. Die hohe Unsicherheit dürfte bis zu den Zwischenwahlen in den USA im November anhalten, weil sie davon ausgehen würden, dass der Umfang der Maßnahmen stark mit dem Grad der Einmischung Russlands in die Wahlen zusammenhänge. (Ausgabe vom 15.08.2018)







