Bei den deutschen Exporten nach Russland hätten vor den Sanktionen vor allem rohstoffnahe Güter wie Bergbaumaschinen oder Lebensmittelabfüllmaschinen neben Konsumprodukten ein relativ hohes Gewicht gehabt. Im Zuge der Sanktionen sei der deutsch-russische Handel deutlich eingeschränkt worden, er habe aber bereits im Verlauf des Jahres 2016 Stabilisierungstendenzen gezeigt. So sei der russische Anteil an den deutsche Gesamtexporten im letzten Jahr nicht weiter gesunken und nahezu unverändert zum Vorjahr geblieben. Da das deutsche Güterexportvolumen 2016 mit 2,5% habe zulegen können, deute dies auf eine gewisse Erholung der deutschen Exporte nach Russland hin.



Sanktionen könnten nicht nur einen negativen Einfluss auf die Wirtschaftsentwicklung ausüben, sie könnten auch die Substitution von Importwaren durch eigene, im Inland hergestellte Güter fördern; vor allem im Umfeld einer Währungsabwertung, die zu einer Verteuerung der Einfuhren führe. Voraussetzung sei allerdings, dass die Angebotsseite der Wirtschaft auf solche Entwicklungen ausreichend reagieren könne und die notwendigen Produktionsfaktoren wie Kapital, Arbeit und Technologie in ausreichendem Maße zur Verfügung gestellt würden. Doch für Russland sei die Substitution der Einfuhrwaren kein einfaches Unterfangen. Die Regierung wolle zwar offiziell die Importsubstitution durch heimische Produkte fördern, um die Abhängigkeit von den Industriegüterimporten bis 2020 zu senken; ein deutlicher Rückgang des Anteils der importierten Erzeugnisse sei allerding seit der Einführung der Sanktionen bis dato nur bei Lebensmitteln zu beobachten.



Die russische Wirtschaft sei durch zwei simultane Schocks empfindlich getroffen worden: der niedrige Ölpreis und die 2014 erstmals verhängten Sanktionen. In der Folge sei 2015 die russische Wirtschaft um 2,8% geschrumpft und ein Jahr darauf sei sie um weitere 0,25% gesunken. Die Binnennachfrage sei durch eine straffe Geldpolitik beeinflusst worden, welche als Folge der Abwertung des Rubels notwendig gewesen sei. Zweistellige Inflationsraten, vor allem im Jahr 2015, hätten die Zinsen steigen lassen, während die realen Löhne gesunken seien. Daraufhin sei der private Verbrauch 2015 um fast 10% eingebrochen und habe sich 2016 um weitere 4,5% deutlich verringert. Die Entwicklung der Bruttoanlageninvestitionen sei ähnlich verlaufen. Sie seien 2015 ebenfalls um fast 10% deutlich und ein Jahr später um weitere 2,3% geschrumpft.



Im Verlauf des Jahres 2016 habe sich die russische Wirtschaft zusehends stabilisiert und habe erste Erholungstendenzen gezeigt. So sei im letzten Quartal 2016 das BIP um 0,3% zum Vorjahresquartal gestiegen. Die positive Dynamik setze sich 2017 fort: Im ersten Quartal habe sich das BIP im Vergleich zur entsprechenden Vorjahresperiode um 0,5% erhöht, während die Industrieproduktion in den ersten sechs Monaten mit durchschnittlich fast 2% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum habe zulegen können. Die Einkaufsmanagerindices für das Verarbeitende Gewerbe sowie für die gesamte Wirtschaft würden seit einigen Monaten zum Teil deutlich über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten bleiben und auf eine Fortsetzung der aktuellen Wachstumsdynamik hindeuten. Die IKB erwarte für 2017 ein BIP-Wachstum von 1,8%.



In diesem Umfeld würden sich die Investitionen ebenfalls erholen. Dies zeige sich in der anziehenden Kreditvergabe an Unternehmen in Verbindung mit geringeren Finanzierungskosten sowie der anziehenden Nachfrage nach Investitionsgütern. Die russischen Importe hätten sich in den ersten vier Monaten des Jahres 2017 laut Zollstatistik zu über 49% aus Maschinen, Ausrüstungen und Fahrzeugen zusammengesetzt.



Der private Verbrauch mache fast 50% des BIP aus und zeige ebenfalls erste Belebungstendenzen. Die Kreditvergabe an Haushalte erhole sich, und das Konsumentenvertrauen scheine zurückzukehren. So seien die Verkäufe von Kraftfahrzeugen im März und April 2017 um 9% bzw. 7% zu den Vorjahresmonaten gestiegen. Im Mai und Juni habe der Kfz-Absatz sogar um jeweils 15% zugelegt. Für die deutsche Automobilindustrie sei dies sicherlich eine positive Entwicklung, da Russland vor dem Ölpreisverfall ein bedeutender Absatzmarkt gewesen sei. Modellschätzungen der IKB würden darauf hindeuten, dass der private Konsum 2017 dank sinkender Kreditzinsen und eines stabileren Wechselkurses mit über 3% zulegen könnte.



Trotz Sanktionen und eines weiterhin niedrigen Ölpreises zeige die russische Wirtschaft Stabilisierungs- bzw. Erholungstendenzen. Bei einer niedrigen Arbeitslosenquote und einer sich wieder verbessernden Wettbewerbsfähigkeit würden die verhängten Sanktionen gegen Russland weiterhin ihr Ziel verfehlen, eine Kursänderung der russischen Regierung auch durch sozialen Druck zu forcieren. Weniger die Strafmaßnahmen als vielmehr die starke Rohstoffabhängigkeit, die geringe Möglichkeit zur Importsubstitution und eine schwache Innovationskraft scheinen die Wachstumsperspektiven Russlands mehr zu belasten, so Bauknecht. Kurzfristig sei mit einer weiteren Erholung der Wirtschaft aufgrund anziehender Investitionen und einer Belebung des Konsums zu rechnen. So erwarte die IKB für Russland ein BIP-Wachstum von 1,8% für 2017. Die deutsche Exportindustrie sollte trotz der Sanktionen hiervon profitieren. (01.08.2017/ac/a/m)





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Sanktionen sind in der Regel ineffiziente Instrumente, um Staaten zu einer Kehrtwende zu bewegen, so Dr. Klaus Bauknecht von der IKB Deutsche Industriebank.Die Entwicklungen in Russland seien hierfür das jüngste Beispiel in einer langen Reihe dieser Strafmaßnahmen. Nicht nur Putins Machtposition scheine anhaltend gesichert zu sein, auch die Wirtschaft habe sich zunehmend von den Schocks der letzten Jahre wie Ölpreisverfall und erlassenen Sanktionen erholt. So habe das Land seinen Wettbewerbsindex des World Economic Forum soweit verbessern können, dass es sich auf Platz 40 von 138 Ländern habe vorarbeiten können.Eine wichtige Rolle würden sicherlich die Abwertung des Rubel und die daraus gewonnenen Wettbewerbsvorteile spielen. Doch auch andere Indikatoren hätten sich entgegen den Erwartungen vieler Beobachter positiv entwickelt. So würden die Indices der Weltbank zur Staatsführung eine Verbesserung der Effizienz staatlicher Institutionen signalisieren, während sich die Werte zur Bekämpfung von Korruption sowie zur Einhaltung von Rechtsstaatlichkeit in den letzten Jahren zumindest nicht verschlechtert hätten. Außerdem liege die Schuldenquote des Staates nach Schätzungen bei überschaubaren 13% des BIP, und die Währungsreserven der Notenbank lägen bei über 400 Mrd. USD.Die Erwartung, dass mithilfe von Sanktionen wirtschaftlicher Druck aufgebaut werde, die Unterstützung der Bevölkerung für ihre Staatsführung nachlasse und die Regierung eine Neuausrichtung vornehme, scheine im Falle Russlands bis dato nicht aufgegangen zu sein. Trotz der Strafmaßnahmen und der schwierigen wirtschaftlichen Jahre würden sich Beschäftigtenzahl und Erwerbsquote gegenwärtig nah an den historischen Hochständen befinden, während die Arbeitslosenquote fast den Tiefstpunkt erreicht habe. Die saisonbereinigten Erwerbs- und Beschäftigungsquoten seien auf 69% bzw. 65% angestiegen, wodurch der Rückgang der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter kompensiert worden sei. Die Arbeitslosenquote habe im Juni 2017 bei 5,1% gelegen verglichen mit 5,4% vor einem Jahr.Die Öffnung der Wirtschaft durch Handelsabkommen könne entscheidende Impulse für eine strukturelle Neuausrichtung bringen. Doch nach dem WTO-Beitritt Russlands hätten sich die Handelsbeziehungen zu anderen Ländern kaum verändert: Die russischen Primärstoffe würden überwiegend gegen Konsum- und Technologiegüter getauscht. So seien die Ausfuhren der fossilen Brennstoffe weiterhin mit einem Gewicht von fast 70% in der Exportstruktur absolut dominant geblieben. Russland sei als Handelspartner immer noch ein Rohstoffproduzierendes Land.