Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aktuelle Entwicklungen: Die russische Armee setzt ihre Offensive in der Donbass-Region fort, und die ohnehin wenig erfolgversprechenden Verhandlungen um eine Waffenruhe sind vollständig eingestellt, so die Analysten der DekaBank.Perspektiven: Die Sanktionen gegen Russland dürften für lange Zeit bestehen bleiben. Damit würde das Land für eine längere Zeit de facto von der globalen Wirtschaft ausgeschlossen bleiben, selbst wenn der Handel Richtung Schwellenländer aufrechterhalten werde. Insbesondere das Technologieembargo werde sich mittelfristig deutlich bemerkbar machen. Eine schnelle Konjunkturerholung sei in Russland deshalb nicht zu erwarten.Länderrisiko: Das US-Finanzministerium habe die Lizenz, die die Verarbeitung der Schuldenrückzahlungen des russischen Finanzministeriums trotz Sanktionen erlaubt habe, Ende Mai auslaufen zu lassen, sodass es ein Default im Sommer sehr wahrscheinlich erscheine. Die International Swap and Derivatives Organisation (ISDA) habe bereits ein "failure-to-pay"-Event wegen der Unregelmäßigkeiten bei einer Zahlung auf eine Anleihe festgestellt, damit werde das Settlement im Rahmen von Credit Default Swaps ausgelöst. Die Zahlungen für die auf Rubel lautenden OFZ-Anleihen leiste Russland zwar weiter, sie würden ausländische Investoren aufgrund von Kapitalverkehrskontrollen- und Sanktionsregime jedoch nicht erreichen. Angesichts der Isolation Russlands vom internationalen Finanzmarkt sei keine schnelle Einigung mit den Gläubigern im Default-Fall zu erwarten. Im Banken- und Unternehmensbereich könnten die westlichen Sanktionen und die Kapitalverkehrskontrollen eine Reihe von (technischen) Defaults auslösen: Seitens Russlands seien Devisenzahlungen an die Gläubiger nur mit einer Sondergenehmigung gestattet. Die externen Ratingagenturen hätten ihre Einschätzungen der Bonität Russlands aufgrund der westlichen Sanktionen zurückgezogen. (Emerging Markets Trends vom 02.06.2022) (03.06.2022/ac/a/m)