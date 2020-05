Das Ausmaß der Kürzungen sei zwar geringer als der Covid-19-bedingte Nachfragerückgang, der auf ca. 30 Mio. bpd geschätzt werde. Die allmähliche Lockerung der Lockdowns sollte aber zusammen mit den beschlossenen und natürlichen Produktionskürzungen die Sorge um die baldige Überfüllung der Öllager mildern und das Ölpreisniveau nach unten absichern. Das habe den Wechselkurs des Russischen Rubels stabilisiert und zum Umdenken bei der Russischen Zentralbank geführt, die Ende April ihren Leitzins um 50 Bp auf nun 5,50% gesenkt habe. Die Analysten würden davon ausgehen, dass die Zentralbank den Leitzins bereits in den kommenden Monaten noch um weitere 100 Bp senken werde.



Die derzeitige Krise stelle insbesondere für die privaten kleinen und mittleren Unternehmen in Russland eine Herausforderung dar. Es bestehe die Gefahr, dass die Wirtschaft nach der Corona-Rezession noch stärker staatlich kontrolliert sei. Gleichzeitig könnten die Mittel des Reservefonds aufgrund des Ölpreisverfalls nicht mehr für zusätzliche staatliche Investitionen genutzt werden, was die möglichen positiven Wachstumsimpulse einschränke.



Der extreme Ölpreisverfall in Kombination mit dem COVID-19-bedingten Konjunktureinbruch werde den russischen Staatshaushalt dieses Jahr stark belasten. Allerdings habe sich Russland aufgrund des seit Jahren herrschenden Sanktionsregimes mit dem Westen bereits auf eine mögliche Isolation von den Finanzmärkten vorbereitet. Dank der konservativen Fiskalpolitik der Vergangenheit verfüge Russland allerdings über Puffer in Höhe von ca. 9% des BIP, die nun zur Deckung des Budgetdefizits verwenden werden könnten, selbst wenn keinerlei Schuldenneuaufnahme aufgrund der Risk-Off-Phase auf den Kapitalmärkten möglich sein dürfte. Auch die Ausstattung mit internationalen Reserven sei komfortabel.



Erst wenn die Ölpreise entgegen der Analysten-Erwartung deutlich über 2020 hinaus niedrig bleiben würden, werde sich eine dauerhafte Bonitätsverschlechterung einstellen. Im US-Präsidentschaftswahljahr 2020 werde Russland in Amerika unter besonderer Beobachtung stehen, was das Sanktionsrisiko seitens der USA erhöhe und neben der Ölpreisentwicklung ein zusätzliches Risiko für die Bonität darstelle. (Ausgabe vom 08.05.2020) (11.05.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In den vergangenen Woche ist Russland zu einem Hotspot der COVID-19-Pandemie geworden, der mittlerweile über 170.000 Fälle zählt und noch keine Entspannungszeichen bei der Anzahl der Neuerkrankten zeigt, so die Analysten der DekaBank.Seit Ende März würden in Russland strenge Quarantäne-Maßnahmen gelten, die Ausgangsbeschränkungen nach dem chinesischen Muster sowie Unternehmens- und Werksschließungen in einigen Regionen beinhalten würden. Die Analysten würden davon ausgehen, dass wegen der angespannten epidemiologischen Lage die Beschränkungen für den ganzen Monat Mai verlängert würden. Mit der Ausbreitung des Coronavirus im Land hätten die Analysten ihre Prognose gegenüber dem letzten Monat deutlich gesenkt und würden nun eine Schrumpfung um 5,3% erwarten (zuvor: -1,8%). Abgesehen von den Einkaufmanagerindices für den April lägen kaum Indikatoren vor, um die Tiefe des wirtschaftlichen Einbruchs genau beziffern zu können.