Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aktuelle Entwicklungen: Die russische Wirtschaft ist im zweiten Quartal um 10,3% gegenüber dem Vorjahr gewachsen, was einer beschleunigten Wachstumsdynamik im Vergleich zu den ersten drei Monaten des Jahres entspricht, so die Analysten der DekaBank.Perspektiven: Nach dem ersten Lockdown im zweiten Quartal 2020 seien die pandemiebedingten Beschränkungen in Russland im internationalen Vergleich gering ausgefallen, sodass die Corona-Pandemie für die Konjunkturentwicklung trotz der vergleichsweise geringen Impfquote von 25% eine kleinere Rolle spielen würden. Nach-dem die Nachkrisenerholung abgeschlossen sei, würden die Analysten der DekaBank die Rückkehr zu niedrigem Wachstum erwarten, das in Russland aufgrund struktureller Probleme bereits vor der Krise zu verzeichnen gewesen sei.Länderrisiko: Das Risiko weiterer internationaler Sanktionen gegen Russland bleibe immanent. Russland habe sich aufgrund des seit Jahren herrschenden Sanktionsregimes mit dem Westen aber bereits auf eine mögliche Isolation vorbereitet. Deshalb dürften nach unserer Einschätzung erst "nukleare" Sanktionen wie z.B. ein Verbot von Ölexporten oder von US-Dollar-Transaktionen, Ausschluss aus internationalen Zahlungssystemen oder ein allgemeines Verbot zum Halten russischer Staatsanleihen durch US-Investoren deutliche Auswirkungen auf die Bonität des Landes haben, auch wenn die Eskalation der Beziehungen mit dem Westen sich bereits heute negativ auf die Wirtschaftsperspektiven auswirke. Solch harte Sanktionen seien derzeit nicht das Hauptszenario der DekaBank. Die Ausstattung mit internationalen Reserven sei komfortabel. Dank der konservativen Fiskalpolitik der Vergangenheit verfüge Russland aber über fiskalische Puffer (ca. 12% des BIP) und könne sich auch "Wahlgeschenke" durchaus leisten. (06.09.2021/ac/a/m)