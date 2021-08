Die Zentralbank habe im Juli ihren Leitzins wie erwartet gleich um 100 Bp auf 6,50% angehoben, somit liege der reale Leitzins nahe Null. Die Inflationsdynamik, um die die Zentralbank in den vergangenen Monaten sehr besorgt gewesen sei, habe sich im Juli wieder etwas verlangsamt. Die Teuerungsrate habe dank der saisonbedingten Entspannung bei den Lebensmittelpreisen mit 0,31% mom deutlich unterhalb der Raten der Vormonate (0,5% bis 0,7%) gelegen, sodass sich auch die Jahresveränderungsrate auf dem Niveau von 6,46% habe stabilisieren können. Die Zentralbank bleibe gegenüber Preisschwankungen sensitiv, doch nach der starken Leitzinsanhebung im Juli dürften die künftigen Straffungsschritte nicht mehr vorprogrammiert sein. Das Inflationsumfeld bleibe anfällig für Schwankungen in den Ernteerträgen, der Situation auf den globalen Rohstoffmärkten sowie der Reaktion des Russischen Rubels auf mögliche geopolitischen Spannungen, sodass die Analysten der DekaBank ein Leitzinsniveau von 7,0% am Jahresende erwarten würden.



Nachdem die Nachkrisenerholung abgeschlossen sei, würden die Analysten der DekaBank die Rückkehr zu niedrigem Wachstum erwarten, das in Russland aufgrund struktureller Probleme bereits vor der Krise zu verzeichnen gewesen sei.



Das Risiko weiterer internationaler Sanktionen gegen Russland bleibe immanent. Russland habe sich aufgrund des seit Jahren herrschenden Sanktionsregimes mit dem Westen aber bereits auf eine mögliche Isolation vorbereitet. Deshalb dürften nach Einschätzung der Analysten der DekaBank erst "nukleare" Sanktionen wie z.B. ein Verbot von Ölexporten oder von US-Dollar-Transaktionen, Ausschluss aus internationalen Zahlungssystemen oder ein allgemeines Verbot zum Halten russischer Staatsanleihen durch US-Investoren deutliche Auswirkungen auf die Bonität des Landes haben, auch wenn sich die Eskalation der Beziehungen mit dem Westen bereits heute negativ auf die Wirtschaftsperspektiven auswirke.



Solch harte Sanktionen sind derzeit nicht unser Hauptszenario, so die Analysten der DekaBank. Die Ausstattung mit internationalen Reserven sei komfortabel. Dank der konservativen Fiskalpolitik der Vergangenheit verfügte Russland aber über fiskalische Puffer (ca. 12% des BIP) und könne sich auch "Wahlgeschenke" durchaus leisten. Bei den Parlamentswahlen im September zeichne sich angesichts der nahezu vollständig zerschlagenen Reihen der "nicht-systemischen"-Opposition, nachdem die Nawalny-Strukturen zu extremistischen Organisationen erklärt worden seien, eine niedrige Wahlbeteiligung und kein Regimewechsel ab. (Ausgabe vom 13.08.2021) (16.08.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die aktuelle Coronawelle in Russland scheint ihr Plateau erreicht zu haben und insbesondere in Moskau hat sich die Situation in Bezug auf Neuansteckungen entspannt, so die Analysten der DekaBank.Das Impftempo habe im Zuge der Einführung einer De-facto-Impfpflicht in einigen Sektoren angezogen, sodass die Impfquote aktuell bei ca. 19% (Vollimpfungen) liege. Aufgrund der niedrigen Impfbereitschaft und logistischer Probleme in einigen Regionen dürfte Herdenimmunität über Impfungen kaum zu erreichen sein. Da nach dem ersten Lockdown im zweiten Quartal 2020 die pandemiebedingten Beschränkungen in Russland im internationalen Vergleich jedoch gering ausfallen seien, dürfte die Corona-Pandemie für die Konjunkturentwicklung eine kleinere Rolle spielen. Die russische Wirtschaft dürfte Mitte 2021 ihr Vorkrisenniveau erreicht haben.