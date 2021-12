Die Raiffeisen Capital Management hätten im letzten "emreport" bereits ausgeführt, dass die Wahrscheinlichkeit eines russischen Einmarsches in die Ukraine derzeit weit geringer scheine als es die permanenten Schlagzeilen und Warnungen nahelegen würden. Gleichwohl sei die Ukraine bestimmendes Thema bei einer jüngst stattfindenden Videokonferenz zwischen US-Präsident Biden und dem russischen Präsidenten Putin gewesen. Putin habe dabei die Ukraine und die NATO für die wachsenden Spannungen verantwortlich gemacht. Er habe vor einer NATO-Mitgliedschaft der Ukraine gewarnt und sehe bei einem solchen Vordringen der westlichen Militärallianz direkt ans russische Kernland eine rote Linie für Russlands elementarste Sicherheitsinteressen überschritten. Unter anderem wären dann NATO-Raketen in der Lage, Moskau binnen weniger Minuten zu erreichen. Zugleich habe Putin die Gespräche mit Biden als "konstruktiv" gelobt. Der US-Präsident seinerseits habe in dem Videogespräch und am Tag danach mit harschen, "niemals zuvor gesehenen Sanktionen" für den Fall einer russischen Militärintervention gedroht. Einige Beobachter würden mutmaßen, dass dazu auch ein Ausschluss Russlands vom SWIFT-Zahlungssystem gehören könnte, eine Art "nukleare" wirtschaftliche Option. Andere würden dafür eine geringere Wahrscheinlichkeit sehen, weil dieser Schritt mittelfristig auch nach hinten losgehen könnte und keineswegs so drastische negative Folgen für Russland mehr hätte wie noch vor einigen Jahren.



Unterdessen habe sich die neue deutsche Außenministerin geäußert, die Pipeline Nord Stream 2 sei "derzeit nicht genehmigungsfähig". Freilich obliege nicht ihr die Entscheidung darüber und die Positionen zur Pipeline würden in der neuen Bundesregierung in Berlin auseinandergehen. Bundeskanzler Scholz habe sich bislang zwar nicht explizit dazu geäußert; seine sozialdemokratische Partei unterstütze die Pipeline aber mehrheitlich. Politisch konsistent sei es sicherlich nicht, einerseits aus (geo-)politischen Gründen Russland die Inbetriebnahme von Nord Stream 2 verweigern zu wollen und gleichzeitig zusätzliche russische Gaslieferungen durch andere Pipelines zu fordern, letzteres natürlich motiviert durch die aktuelle Erdgasknappheit in Europa. Bis Anfang Januar habe die deutsche Bundesnetzagentur Zeit, um über eine Betriebserlaubnis für Nord Stream 2 zu entscheiden.



Russlands Aktienmarkt, einer der Top-Performer in diesem Jahr, habe im November kräftig nachgegeben und auch der Rubel (RUB) habe sich schwächer gezeigt. Vor allem die stark fallenden Ölnotierungen hätten auf die Aktienkurse gedrückt. Der Aktienindex in Moskau habe um rund 6,2% nachgegeben; in US-Dollar gerechnet habe das Minus sogar bei fast 11% gelegen. (emreport Dezember 2021) (15.12.2021/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Russlands Wirtschaft erholt sich weiter; das Tempo hat sich zuletzt aber verlangsamt, so die Raiffeisen Capital Management im aktuellem "emreport".Die Pandemie sowie weiterhin steigende Inflation würden den Aufschwung bremsen. Letztere liege inzwischen über 8% und damit doppelt so hoch wie das Inflationsziel der Notenbank. Allerdings dürfte sie in Kürze ihren Zenit erreicht haben und in der ersten Jahreshälfte 2022 wieder zurückgehen, was in weiterer Folge auch der Notenbank wieder leichte Zinssenkungen erlauben würde. Für den Moment stünden allerdings wohl eher noch Zinsanhebungen auf dem Plan. Die Notenbank selbst habe erklärt, sie denke über eine Erhöhung des Leitzinses von 7,5% auf bis zu 8,5% am 17. Dezember nach. Möglicherweise könnte dies dann aber auch bis auf weiteres der Schlusspunkt im laufenden Zinsanhebungszyklus sein. Neben Pandemie und Inflation seien allerdings auch die geopolitischen Risiken im Auge zu behalten. Es vergehe derzeit kaum ein Tag, wo nicht von westlicher Seite Warnungen gegenüber Russland vor einer etwaigen Militärintervention in der Ukraine ausgesprochen würden.