Der Konflikt in der Ukraine und die daraus resultierenden Sanktionen der USA und Europas würden den Druck auf die Rohstoff- und Energiepreise erhöhen und würden zu einem langsameren Wirtschaftswachstum führen. Die Weltwirtschaft werde von einem kombinierten Angebots- und Nachfrageschock getroffen, der das Wirtschaftswachstum schwächen und den Inflationsdruck weiter verstärken werde.



Die in den Konflikt verwickelte Region (Ukraine und Russland) sei eine der wichtigsten Quellen für Rohstoffe aller Art: Öl, Gas, Getreide, Mineralien, Metalle usw. Ein anhaltender Anstieg der Energie- und Rohstoffpreise werde den Preisdruck verstärken und berge die Gefahr, dass sich die Inflation verfestige und länger anhaltende Zweitrundeneffekte auslöse.



Angesichts der hartnäckig hohen Inflation, der nachlassenden Wirtschaftsdynamik und der Tatsache, dass die politischen Entscheidungsträger beginnen würden, ihre politische Unterstützung zurückzuziehen, sei ein exogener stagflationärer Schock dieser Art besonders beunruhigend und eine große Herausforderung für die politischen Entscheidungsträger, die versuchen würden, eine Normalisierung einzuleiten. Dieser Schock stelle eine wichtige Hürde für die Weltwirtschaft dar, die für die westlichen Volkswirtschaften mit einer erheblichen ausländischen Wachstumssteuer vergleichbar sei.



Wie würden die politischen Entscheidungsträger reagieren? Auch wenn die Situation in den einzelnen Regionen sehr unterschiedlich sei und es für Schlussfolgerungen noch zu früh sei, würden die Finanzbehörden und Notenbanken ihre Pläne zur Normalisierung wahrscheinlich sorgfältig überdenken müssen. Die aggressive Straffungspolitik, die derzeit von den Märkten diskontiert werde, müsse möglicherweise nach unten korrigiert und an die neue Realität angepasst werden. Der Weg zu einem "Soft Landing" der fortgeschrittenen Volkswirtschaften sei noch offen, aber die Risiken hätten erheblich zugenommen. (Ausgabe vom 24.02.2022) (25.02.2022/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Munsbach (www.aktiencheck.de) - Die Weltwirtschaft befindet sich an einem besonders kritischen Scheideweg, so Dr. Andrea Siviero, Investment Strategist von ETHENEA Independent Investors S.A.Dank der außergewöhnlichen Unterstützung durch die politischen Entscheidungsträger in aller Welt habe die Weltwirtschaft die pandemiebedingte Rezession im Jahr 2020 überwinden können. Die wirtschaftliche Erholung sei ungewöhnlich schnell und besonders stark verlaufen und der starke Anstieg der Gesamtnachfrage habe nicht durch ein entsprechendes Angebot kompensiert werden können.Die Inflation sei im Jahr 2021 weltweit gestiegen und die Zentralbanken in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften hätten in letzter Zeit einen scharfen Kurswechsel signalisiert und die Rückführung ihrer pandemiepolitischen Unterstützung beschleunigt. Das Umfeld einer anhaltend hohen Inflation und eines sich abschwächenden Wirtschaftswachstums sei jedoch besonders besorgniserregend und gebe Anlass zu der Befürchtung, dass die Weltwirtschaft bald in eine wirtschaftliche Stagflation eintreten könnte.