Der RTS (ISIN: RU000A0JPEB3, WKN: A0YLBP) gewinne fast 1,5% und führe die Gewinne aller Blue-Chip-Indices in Europa an. Der russische Index sei in letzter Zeit von den steigenden Ölpreisen unterstützt worden, da er eine bedeutende Exposition gegenüber dem Ölmarkt habe. Doch während der Ölpreis heute nachgegeben habe, sei der RTS weiter angestiegen und habe den höchsten Stand seit dem 20. Februar 2020 erreicht. Wenn wir den Index aus technischer Sicht betrachten würden, könnten wir sehen, dass er letzte Woche über die wichtige Widerstandszone bei 1.500 Punkten ausgebrochen sei. Die nächste zu beobachtende Widerstandszone befinde sich bei 1.650 Punkten, die mit den Hochs aus 2020 und 2013 markiert sei. (15.03.2021/ac/a/m)



