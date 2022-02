Vor Lieferengpässen warne auch der BDI. Eine schnelle Ausreitung von Omikron in China könnte "erneut zum Flaschenhals für globale Lieferketten werden und eine Rezession in bestimmten Branchen der deutschen Industrie anheizen". Produzenten, Exporteure und Unternehmen könnten vor neuen Herausforderungen stehen. "Die Corona-Entwicklung in China stellt somit ein Risiko für den Erholungsprozess der Industrie dar", so der Verband.



China gehe auch im dritten Jahr der Corona-Krise rigoros gegen die Ausbreitung des Virus vor. Bereits kleinere Infektionsstränge bekämpfe Peking mit harten Maßnahmen, meistens mit Schließungen. In den vergangenen Wochen hätten die Behörden in mehreren Millionenstädten im Land Lockdowns verhängt. Dadurch sei es u.a. zu Produktionsstopps in Fabriken, logistischen Verzögerungen und einem Einbruch des Binnenkonsums gekommen.



Michael Osterholm, Direktor des Center for Infectious Disease Research and Policy, halte es trotz des harten Kurses für unwahrscheinlich, dass China die Omikron-Welle stoppen könne. "Diese Variante unterscheidet sich von anderen", so Osterholm im Interview mit CNBC. "Der Versuch, Omikron zu stoppen, ist wie der Versuch, den Wind zu stoppen."



China sei besonders gefährdet. "Erste Studien deuten darauf hin, dass die Impfstoffe Sinovac und Sinopharm gegen die Variante nicht sehr wirksam sind." Zudem habe die No-Covid-Strategie dazu geführt, dass es keinen hohen Immunisierungsgrad in der Bevölkerung gebe.



Bislang sei China gut durch die Corona-Krise gekommen. Doch Omikron stelle das Reich der Mitte (und damit die ganze Welt) vor ganz andere Herausforderungen. Covid-Ausbrüche mit großangelegten Lockdowns würden die weltweiten Lieferkettenproblematik verschärfen und die Preise für wichtige Bauteile weiter antreiben. Das würde die Inflation zusätzlich befeuern und die Notenbanken sowie auch die Börsen unter Druck setzen. Komplett eingepreist in den Kursen sei dieses Szenario aller Wahrscheinlichkeit nach nämlich nicht. (07.02.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Während viele Länder lockern, hält Chinas Regierung an der strengen No-Covid-Strategie fest, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Omikron-Variante sei aber hochansteckend, Chinas Bemühungen könnten sich demnach als Kampf gegen Windmühlen erweisen. Wirtschaftsvertreter würden sich große Sorgen machen, dass China noch härter durchgreife."Die weltweite Halbleiterknappheit macht uns ohnehin schon sehr zu schaffen", so Hildegard Müller, Chefin des Verbands der Automobilindustrie (VDA), im Interview mit T-Online. "Wenn es jetzt noch zu zusätzlichen Lieferschwierigkeiten kommt, wird das zu einem großen Problem." Weitere Produktionsstopps könne sie mit Blick auf China deshalb nicht ausschließen.