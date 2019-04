Dies in Kombination mit weiter niedrigen Zinsen, einem Ende der Straffungspolitik der US-Notenbank und sehr viel Liquidität bedeute aus Sicht der Experten von Robert Beer Investment weiterhin ordentliches Potenzial bei den Aktienmärkten.



Sicherheit hingegen sei das größte Argument für Staatsanleihen und die Rentenmärkte im Allgemeinen. Ob jedoch eine Bundesanleihe mit einer derzeitigen Rendite von - 0,05% p.a. für die nächsten zehn Jahre eine attraktive und sinnvolle Anlage sei, müsse jeder Anleger für sich entscheiden.



Natürlich würden einige Unternehmensanleihen oder aber auch amerikanische Staatsanleihen Zinsen von knapp über 2% p.a. bieten. Hierbei müsse jedoch stets das Bonitäts- und Währungsrisiko bedacht werden. Die Experten würden daher Renten unter Chance/Risiko-Aspekten weiterhin als unattraktiv erachten.



Während die US-Indices ihre Allzeithochs bereits wieder in Sichtweite hätten, würden der EURO STOXX 50 und besonders der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) noch deutlich unter den Höchstkursen notieren. Hier zeige sich, dass internationale Anleger Europa erheblich untergewichtet hätten.



Für uns bedeutet dies jedoch im Umkehrschluss, dass unsere global agierenden, substanz- und dividendenstarken Konzerne aufgrund der niedrigen Bewertung und der Untergewichtung in den Depots, in den nächsten Jahren deutliches Aufholpotential aufweisen, so die Experten von Robert Beer Investment. Daher sähen die Experten das weitere Jahr 2019 und darüber hinaus besonders für europäische Aktien positiv und würden bei ihrer Einschätzung bleiben, dass gedrückte Kurse, bei entsprechend langem Anlagehorizont, immer eine gute Einstiegsgelegenheit seien. (Ausgabe vom 02.04.2019) (03.04.2019/ac/a/m)







