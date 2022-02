Der Verfall des Rubels werde wahrscheinlich die Inflation in Russland in die Höhe schnellen lassen. Die daraus resultierenden wirtschaftlichen Negativ-Einflüsse könnten dazu führen, dass Putin im Heimatland mit politischen Unruhen konfrontiert werde. Analysten würden für die kommenden Tage auch einen Ansturm auf Banken durch die Bürger prognostizieren.



Bereits in der letzten Woche habe es erste Probleme beim Abheben von Bargeld im flächenmäßig größten Land der Welt gegeben. Geldautomaten hätten nur kleine Rubel-Beträge ausgeworfen. Ein Automat der Rosbank im Moskauer Luxus-Kaufhaus "Gum", wo sonst auch Dollar und Euro gezogen werden könnten, ahbe keine Fremdwährungen mehr ausgegeben, habe ein Mann berichtet.



Ein Mann aus St. Petersburg habe ein Foto von einem Automaten der Raiffeisen Bank geschickt, auf dessen Bildschirm gestanden habe: "Der Bankautomat ist vorübergehend abgestellt." Ein anderer Automat habe die gewünschte Summe von 50.000 Rubel (etwa 530 Euro) nicht ausgegeben - und stattdessen die Empfehlung angezeigt, es mit dem Abheben mehrerer kleinerer Summen noch einmal zu versuchen.



Der Swift-Rauswurf Russlands sei bereits einmal im Jahr 2014 angedroht worden, als Russland in die ukrainische Krim einmarschiert sei und sie annektierte. Russland habe damals erklärt, dass es einer Kriegserklärung gleichkäme, es aus Swift zu werfen. Die westlichen Verbündeten hätten die Idee damals auf Eis gelegt. Eine Reaktion Wladimir Putins auf die in der Nacht zum Sonntag angekündigten Maßnahmen stehe diesmal noch aus.



Auch die Banker an der Wall Street würden sich über Putins nächste Schritte Gedanken machen. "Die Frage ist: Wie weit dachte Putin, dass die westlichen Länder mit ihren Sanktionen gehen? Und was wird er tun, wenn es keinen Plan B gibt und er mit dem Rücken zur Wand steht?", zitiere das Handelsblatt heute Daniel Alpert von der Investmentbank Westwood Capital. Er verweise auf Putins Drohungen, Nuklear- und Cyberangriffe starten zu können.



Doch die Swift-Keule dürfte auch anderen Volkswirtschaften schaden, darunter den USA und dem wichtigsten Verbündeten Deutschland. Ein gemeinsames Handeln zur Stabilisierung der Geldströme und der Wirtschaft werde eine nachhaltige Krise aber verhindern. Die westliche Welt und wahrscheinlich auch ein großer Teil der Menschen im Osten Europas würden derweil auf einen schnellen Frieden hoffen. (Ausgabe vom 27.02.2022)



Mit Material von dpa-AFX







