Kurzprofil Royal Gold-Aktie Inc.:



Royal Gold Inc. (ISIN: US7802871084, WKN: 885652, Ticker Symbol: RG3, NASDAQ-Ticker-Symbol: RGLD) ist US-amerikanisches Edelmetall-Unternehmen mit Sitz in Denver. Die Tätigkeit umfasst die beiden Schwerpunkte Übernahme und Management von Stream-Beteiligungen und Royalty-Anteilen.

Toronto (www.aktiencheck.de) - Royal Gold-Aktienanalyse von Analyst Cosmos Chiu von CIBC World Markets:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Cosmos Chiu, Analyst bei CIBC World Markets, seine Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien des Edelmetallunternehmens Royal Gold Inc. (ISIN: US7802871084, WKN: 885652, Ticker Symbol: RG3, NASDAQ-Ticker-Symbol: RGLD).Im Anschluss an die Bekanntgabe des Quartalsberichts haben die Analysten von CIBC World Markets eine Aktualisierung des Bewertungsmodells für Royal Gold Inc. vorgenommen.Analyst Cosmos Chiu passt das Kursziel für die Royal Gold-Aktie von 96,00 auf 90,00 USD nach unten an. Die positive Investmentthese bleibe intakt.Die Aktienanalysten von CIBC World Markets stufen in ihrer Royal Gold-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "Outperformer" ein.