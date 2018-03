Frankfurt-Aktienkurs Royal Gold-Aktie:

Royal Gold Inc. (ISIN: US7802871084, WKN: 885652, Ticker Symbol: RG3, NASDAQ-Ticker-Symbol: RGLD) ist US-amerikanisches Edelmetall-Unternehmen mit Sitz in Denver. Die Tätigkeit umfasst die beiden Schwerpunkte Übernahme und Management von Stream-Beteiligungen und Royalty-Anteilen.



Toronto (www.aktiencheck.de) - Royal Gold-Aktienanalyse des Analysten Andrew Kaip von BMO Capital Markets:Laut einer Aktienanalyse äußert Andrew Kaip, Aktienanalyst bei BMO Capital Markets, in Bezug auf die Aktien des Edelmetallunternehmens Royal Gold Inc. (ISIN: US7802871084, WKN: 885652, Ticker Symbol: RG3, NASDAQ-Ticker-Symbol: RGLD) weiterhin die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten von BMO Capital Markets erhöhen im Rahmen einer Branchenstudie zum Edelmetallsektor ihre Goldpreisprognose für 2018 um 4% auf 1.327 USD je Unze. Privatinvestoren dürften wegen einer steigenden Inflation an Gold interessiert sein und Großinvestoren wegen der geopolitischen Sorgen. Der Goldpreis dürfte in 2019 im Durchschnitt bei 1.275 USD liegen und in 2020 bei 1.250 USD. Im zweiten Quartal dürften positive makro- wie auch mikroökonomische Faktoren für einen Sweet Spot sorgen.Der Silberpreis dürfte in 2018 bei durchschnittlich 17,30 USD je Unze liegen und bei 17,60 USD im kommenden Jahr. Silber profitiere von einer extrem starken Nachfrage aus dem Halbleitersektor.Analyst hält das Chance/Risiko-Profil der Aktien von Royal Gold Inc. nach wie vor für positiv. Das Kursziel sei von 100,00 auf 102,00 USD heraufgesetzt worden.