London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

1.754,20 GBp -0,10% (25.10.2021, 17:37)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Stock Exchange-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



NASDAQ OTC-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London Stock Exchange-Symbol: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (25.10.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London Stock Exchange-Symbol: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Royal Dutch Shell habe zu den vom Hurrikan Ida am stärksten getroffenen Ölriesen gehört. Doch die operativen und damit natürlich auch finanziellen Schäden des Sturms dürften nun aber deutlich geringer ausfallen als ursprünglich befürchtet. So habe das Unternehmen am Freitag erklärt, dass die Offshore-Anlage West Delta-143 bereits in der ersten Novemberhälfte wieder genutzt werden könnte.Bisher habe der britisch-niederländische Energieriese erwartet, dass die Anlage, die Öl und Gas von drei großen Feldern zur Weiterverarbeitung an Onshore-Terminals transportiere, noch bis Ende des Jahres repariert werden müsse. Der Hurrikan Ida sei im Augst durch den Golf von Mexiko gezogen und habe große Schäden angerichtet.Die Nachrichten und das Marktumfeld seien für Royal Dutch Shell weiterhin überwiegend positiv. Die günstig bewertete Aktie bleibe nach wie vor attraktiv. Anleger könnten daher weiterhin zugreifen. Der Stoppkurs sollte bei 15,70 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.10.2021)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:21,01 EUR +0,77% (25.10.2021, 09:11)XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:20,805 EUR -0,53% (22.10.2021, 17:35)