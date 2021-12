ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Stock Exchange-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



NASDAQ OTC-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (08.12.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) charttechnisch unter die Lupe.Anfang Oktober hätten sie die charttechnischen Perspektiven der Royal Dutch Shell-Aktie unter die Lupe genommen. Seinerzeit hätten sie u. a. auf den großen Doppelboden des Jahres 2020 verwiesen. Die beschriebene untere Umkehr werrde durch ein Dreiecksmuster zusätzlich befeuert. Darüber hinaus dokumentiere die steigende 38-Wochen-Linie (akt. bei 17,63 EUR) den grundsätzlichen Gezeitenwandel. Vor diesem Hintergrund sorge der jüngste Rücksetzer an die Nackenlinie der großen Bodenbildung bei rund 18,50 EUR möglicherweise für eine neue Einstiegsgelegenheit. Das jüngste Verlaufshoch bei 21,39 EUR definiere dabei ein erstes Anlaufziel, ehe die "Corona-Kurslücke" von Februar 2020 bei 22,23/22,51 EUR in den Fokus rücke. Das Kursziel - abgeleitet aus der beschriebenen Bodenbildung - lasse sogar Raum, um perspektivisch die Hochs von Ende 2019/Anfang 2020 bei rund 27 EUR ins Visier zu nehmen. Auf der Unterseite biete sich dagegen die Kombination aus dem verbliebenen Aufwärtsgap von Ende September (18,10 EUR zu 18,04 EUR) und der o. g. langfristigen Glättung als strategische Absicherung an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 08.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:19,76 EUR +0,04% (08.12.2021, 08:49)XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:19,986 EUR +1,02% (07.12.2021, 17:35)London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:1.698,80 GBp +1,03% (07.12.2021, 17:35)