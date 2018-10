LSE-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (12.10.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", bleibt die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unverändert ein klarer Kauf.Das Wertpapier sei in dieser Woche natürlich auch etwas unter Druck geraten. Erhöhter Grund zur Sorge bestehe jedoch nicht. Indes habe sich der Konzern zu einer Entscheidung durchgerungen, die nur wenig Marktteilnehmer überraschen dürfte.So möchte sich Royal Dutch Shell aus dem krisengeschüttelten südamerikanischen OPEC-Staat Venezuela zurückziehen. Jetzt verhandle der Konzern mit der französischen Energiegesellschaft Maurel & Prom über den Verkauf des 40%-igen Anteils an einem Joint Venture. Dieses betreibe Shell aktuell noch zusammen mit dem staatlichen Ölriesen PDVSA, der 60% halte. Da PDVSA leider offenbar genauso katastrophal geführt werde wie das gesamte Land und seine bemitleidenswerte Bevölkerung, mache die "Flucht" für Royal Dutch Shell absolut Sinn. Die finanziellen Auswirkungen sollten für den global aktiven Energieriesen überschaubar sein.Die Royal Dutch Shell-Aktie bleibt unverändert ein klarer Kauf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.10.2018)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:28,52 EUR +0,58% (12.10.2018, 13:46)Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:28,465 EUR +0,87% (12.10.2018, 14:01)