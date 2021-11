Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (17.11.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ein Kauf.Die Ankündigung von Royal Dutch Shell, die Unternehmensstruktur zu vereinfachen und den Konzernsitz nach London zu verlegen, sei bisher am Markt gut angekommen. Die Aktie habe zuletzt weiter Boden gut machen können. Unterstützung habe es nun auch wieder von der robusten Ölpreisentwicklung gegeben.Marktbeobachter hätten die jüngsten Preisaufschläge mit dem Stillhalten der USA in dem derzeitigen Umfeld hoher Erdölpreise begründet. Schon seit Tagen würden die Märkte spekulieren, ob die US-Regierung einen Teil ihrer strategischen Rohölreserve freigebe. Hintergrund sei, dass sich die Ölpreise gegenwärtig in der Nähe mehrjähriger Höchststände bewegen würden. In den USA koste Benzin so viel wie seit etwa sieben Jahren nicht mehr.Dass der mächtige Ölverbund OPEC+ seine Förderung stärker ausweite, sei bislang nicht absehbar. In den vergangenen Tagen hätten sich gleich mehrere OPEC-Staaten abweisend geäußert. Seit Sommer würden die 23 Förderländer, darunter die Ölriesen Saudi-Arabien und Russland, ihre Produktion schrittweise um 400.000 Barrel je Monat steigern. Große Verbrauchsländer wie die USA und Japan würden eine stärkere Ausweitung fordern.Nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur IEA könnte sich die Lage an den Ölmärkten aber etwas entspannen. Der Interessenverband der Industriestaaten verweise in seinem Monatsbericht auf die gestiegene Ölförderung in den USA. Allerdings wachse auch die Nachfrage nach wie vor kräftig. "Der Ölmarkt bleibt in jeder Hinsicht angespannt, aber eine Pause von der Preisrally könnte sich abzeichnen", heiße es in dem Bericht.Die Dividendentitel bleiben ein Kauf (Stoppkurs: 15,70 Euro), so Thorsten Küfner. (Analyse vom 17.11.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie: