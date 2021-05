Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London Stock Exchange-Symbol: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (28.05.2021/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von Analyst Oliver Drebing von der Nord LB:Oliver Drebing, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Öl & Gas-Sektor die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London Stock Exchange-Symbol: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) zu kaufen.Ein niederländisches Bezirksgericht habe in einem Präzedenzverfahren, das maßgeblich vom Umweltschutzverband Friends of the Earth in Den Haag angestrengt worden sei, am 26. Mai gegen Royal Dutch Shell entschieden. Demnach seien die vom Öl- und Gaskonzern bislang kommunizierten Ambitionen zur Reduzierung der CO2-Emissionen nicht ausreichend, um damit den verbindlichen Vorgaben des Pariser Klimaschutzabkommens entsprechen zu können. Das Urteil werde Einfluss auf die Entscheidungen des Konzerns haben. Für Medien und politisch engagierte Öffentlichkeit handle es sich um ein "weitreichendes Urteil", um einen "Paukenschlag". Der Druck durch Investoren und Rating-Agenturen, Investitionen mit den Klimazielen in Einklang zu bringen, steige von Jahr zu Jahr.Anders als die US-Wettbewerber hätten die europäischen Öl-und Gaskonzerne umgesteuert. Den vom Gericht festgestellten Mangel an konkret gefassten Zielen könnte Royal Dutch Shell nun ähnlich korrigieren, wie BP dies letztes Jahr mit neuer Konzernspitze (CEO und CFO) getan habe. Bislang sähen die Formulierungen des im Februar 2021 neu kommunizierten Zielkatalogs vor, dass Royal Dutch Shell bis 2050 den CO2-Fußabdruck auf "Zero" (absolutes Ziel) gebracht haben werde, wobei die Zielerreichung mit künftigem Kundenverhalten verknüpft sei. Bis 2035 nenne der Konzern Zwischenziele für die relativ zur Energieproduktion anfallenden Treibhausgasemissionen (CO2/Energieeinheit). Diese relativen Ziele würden erlauben, höheren CO2-Ausstoß durch "Grüne" Technologien zu kompensieren. So werde seit Februar 2021 eine Verringerung dieser CO2-Intensität bis 2023 um 6% bis 8% avisiert (vs. 2019). Der Plan sehe für 2030 vor, Emissionen um 20% zurückzuführen. Absolute Reduktionsziele vor 2050 habe der Konzern nicht kommuniziert, im Gegensatz zu BP, Eni und Total, wobei sich Total allein auf Aktivitäten in Europa beziehe und die Ambitionen von BP die Rosneft-Beteiligung aussparen würden.Das Urteil des niederländischen Gerichts stufe Drebing als weniger epochal ein als beispielsweise die Neubesetzung des Board of Directors von Exxon Mobil (26. Mai) oder die neue Blickrichtung der Ratingagentur S&P auf die Ölbranche, die sich seit 25. Januar in einem Industry risk assessment von "Moderately high risk" äußere (zuvor: "Intermediate risk"). Bei der Wahl von zwei durch Engine No 1 vorgeschlagenen Kandidaten für den Exxon-Mobil-Verwaltungsrat habe Blackrock zugestimmt. Die Änderung des S&P-Branchenrating habe unmittelbare Konsequenzen auf die von S&P formulierten Einzelratings der Emittenten (Total, Eni) gehabt.Die IEA (International Energy Agency) kalkuliere, dass sich der Anteil der Öl- und Gaskonzerne an der Einspeisung aus erneuerbaren Energien gewonnenen Stroms von derzeit 0,5% innerhalb von fünf Jahren auf 5% steigern werde. Das bedeute für Investoren, dass die Papiere von Öl-und Gaskonzernen auch mittel- und langfristig als Beteiligungsmöglichkeiten an fossilen Rohstoffen zu verstehen sein würden. Dividenden und Kurssteigerungen seien an den Cash-flow aus Öl, Erdgas und LNG geknüpft. Der im Mai von der IEA angemahnte Schwenk, künftig auf das Erschließen von Öl-/Gasreserven zu verzichten und die Volkswirtschaften auf "Grünen Strom" umzustellen, ändere daran nichts. Umweltauflagen und die Ausrichtung am Klimaschutz würden zu Budgetrestriktionen führen, aber der unmittelbare Profitabilitätsnachteil werde über Preisaufschläge zu kompensieren sein. Auch unter Renditegesichtspunkten zwinge ESG Investoren des Öl-und Gassektors, genau zu verfolgen, welche Konzepte die Konzerne zur Verbesserung ihresCO2-Fußabdrucks vorbringen würden. Solange die Konzerne aber über die kommenden Jahre umsteuern würden, würden die Renditeaussichten des Sektors gewahrt bleiben.Oliver Drebing, Analyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Royal Dutch Shell-Aktie mit dem Rating "kaufen". Das Kursziel laute 16,00 GBP. (Analyse vom 28.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Royal Dutch Shell plc": Keine vorhanden.