London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

9,729 GBP +1,60% (06.10.2020, 12:22)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (06.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Das Chartbild der Royal Dutch Shell-Aktie sei natürlich ein wahres Trauerspiel. Doch nun sei es zumindest zu einer kleineren Gegenbewegung gekommen, welche die Talfahrt, in der Tag für Tag neue Tiefs markiert worden seien, vorerst gestoppt habe. Im gestrigen Handel habe es dabei Unterstützung vom Ölmarkt gegeben, denn in einem ohnehin relativ freundlichen Marktumfeld hätten die Preise für WTI- und Brent-Öl gestern kräftig zugelegt. Diese Kursentwicklung sei auch in charttechnischer Hinsicht sehr wichtig gewesen. Dadurch hätten beide Ölsorten nämlich die 40-USD-Marke zurückerobern können. Wäre dies nicht geglückt, hätte sich das Chartbild bei WTI und Brent wohl noch weiter eingetrübt - mit entsprechenden Folgen für die Aktienkurse von Energieunternehmen wie Royal Dutch Shell.Dennoch besteht das Risiko weiterer Ölpreisrückgänge weiterhin. So steht die weltwirtschaftliche Erholung - und damit natürlich auch die der Ölnachfrage - noch immer auf wackligen Beinen. Und auf der Angebotsseite sorgen sich Marktteilnehmer, weil OPEC-Staaten wie Libyen oder Irak sich offenbar nicht komplett an die vereinbarten Förderkürzungen halten.Für Energieaktien wie Royal Dutch Shell würden Anleger derzeit starke Nerven benötigen. Wer diese habe, könne auf eine Gegenbewegung der Dividendenperle setzen. Dabei sollte jedoch unbedingt mit Stoppkursen gearbeitet werden. Aktuell biete sich hierfür bei Royal Dutch Shell die Marke von 9,10 Euro an, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.10.2020)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:10,884 EUR +0,46% (06.10.2020, 12:37)Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:10,878 EUR +1,63% (06.10.2020, 12:22)