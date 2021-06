XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

16,95 EUR -3,42% (28.06.2021)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

14,46 GBP -3,22% (28.06.2021)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Stock Exchange-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



NASDAQ OTC-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (29.06.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Die Ölpreise würden sich weiterhin in einer sehr starken Verfassung präsentieren. Ob dies auch so bleibe, das dürfte stark vom Donnerstag abhängen. Denn dann treffe sich die OPEC+. Für die Energiekonzerne wie Royal Dutch Shell sei das aktuelle Marktumfeld jedenfalls sehr positiv.Dieser Ansicht sei auch die Großbank UBS. So habe deren Analyst Jon Rigby die Einstufung für die Shell-Papiere auf "buy" belassen. Das Kursziel laute unverändert 1.860 Britische Pence (umgerechnet 21,69 Euro). Dies liege knapp ein Viertel über dem aktuellen Kursniveau.Rigby habe betont, dass das wirtschaftliche Umfeld sich verbessere. Dies verschaffe dem gesamten Sektor Luft nach oben für die Gewinn- und Cashflow-Erwartungen. Seiner Ansicht nach sei dies besonders für die Shell-Anleger von Bedeutung, die auf erhöhte Rückflüsse in Form von Dividenden oder Aktienrückkäufen profitieren könnten.Auch "Der Aktionär" ist für die Anteile des Öl- und Gasriesen weiterhin zuversichtlich gestimmt. Anleger können bei der Shell-Aktie nach wie vor zugreifen, so Thorsten Küfner. Der Stopp sollte bei 13,60 Euro belassen werden. (Analyse vom 29.06.2021)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:17,08 EUR +0,42% (29.06.2021, 08:47)