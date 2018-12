Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (27.12.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Während die Börsen in Deutschland am 2. Weihnachtsfeiertag geschlossen gewesen seien, sei es in den USA richtig rund gelaufen: Der Dow Jones habe um mehr als 1.000 Punkte zugelegt und auch die Ölpreise hätten nach wochenlanger Talfahrt eine kräftige Gegenbewegung starten können: So hätten sich Brent- und WTI-Öl um rund zehn Prozent verteuert.Für den enormen Anstieg der Ölpreise gebe es diverse Gründe: So werde in dieser Woche wieder mit einem deutlichen Rückgang der US-Lagerbestände gerechnet, zudem habe sich der russische Energieminister Nowak zuversichtlich zur Ölpreisentwicklung 2019 geäußert. Ferner sei eine stärkere Gegenbewegung nach der wochenlangen Talfahrt auch mehr als überfällig gewesen. Zahlreiche Investoren, die auf der Short-Seite positioniert gewesen seien, sollten im Laufe des gestrigen Handels ihre Positionen wieder glatt gestellt und damit für zusätzlichen Rückenwind gesorgt haben.Investoren sollten sich also trotz der kräftigen Kursanstiege bei den Ölpreisen nicht zu früh freuen. Entscheidend für die weitere Entwicklung werde 2019 die Weltwirtschaft bleiben. Komme es zu einer deutlichen Abschwächung, die eine schwächere beziehungsweise weniger stark steigende Ölnachfrage nach sich ziehe, werde es ein schweres Jahr für Energiefirmen wie Shell & Co. Zeige sie sich hingegen nach wie vor robust, so dürfte die Ölnachfrage weiter wachsen und auf ein durch den jüngsten OPEC-Beschluss wieder deutlich geringeres Ölangebot treffen. Es bleibe spannend.Trotz des gestrigen Kursfeuerwerks bei den Ölpreisen sollten Anleger weiterhin Ruhe bewahren. Noch nicht investierte Anleger sollten weiterhin abwarten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Autor hält Positionen an Shell, die von einer etwaigen aus der Publikation resultierenden Kursentwicklung profitieren.Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie: