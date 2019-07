Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (04.07.2019/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von Aktienanalyst Oliver Drebing von der Nord LB:Oliver Drebing, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Öl & Gas-Sektor die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) zu kaufen.Seit knapp zwei Jahren decke die Innenfinanzierungskraft global operierender Öl- und Gaskonzerne durchgehend die Dividendenzahlungen ab (freier Cash flow > Dividende). Verschuldungskennzahlen seien 2017/2018 auf ein als unproblematisch aufgefasstes Niveau geführt worden. Expansionsschwerpunkt der börsennotierten Konzerne Chevron, Exxon Mobil und auch von BP sei die unkonventionelle Förderung im Permian Basin (Westen von Texas, Süd-Osten von New Mexico).Ihren Höchststand seit Ende September 2014 habe die Nordseesorte Brent am 3. Oktober 2018 mit einem Abrechnungspreis von USD 86,29/bbl markiert (bbl: Barrel, niedrigster Tagesmittelwert am 15. Januar 2016: USD 28,94/bbl), als die Ölmärkte das Szenario einer Unterversorgung durchgespielt hätten, hervorgebracht durch die Produktionsausfälle in Venezuela (Verfall der Infrastruktur als Folge von U.S.-Sanktionen) und die U.S.-Sanktionen gegen den Iran. Die OPEC habe sich U.S.-Forderungen widersetzt, die Minderproduktion auszugleichen. Seit sich Ausnahmeregelungen für Importe iranischen Öls durch China, die Türkei oder Italien manifestiert hätten, stehe wieder die seit April 2017 rasant steigende U.S.-Rohölproduktion im Fokus der Marktabschätzungen. Auch würden Szenarien belasten, die einen flacheren Anstieg der Energienachfrage Chinas implizieren würden. Brent habe am 3. Juli 2019 bei USD 63,82/bbl notiert (Abrechnungspreis September).Nachdem mit Q4/2016 eine längere letzte Phase einer globalen Überschussproduktion geendet habe, weil OPEC, Russland sowie zehn weitere Länder diszipliniert eine Produktionsdrosselung (um 1,7 Mio. bbl/Tag) umgesetzt hätten, habe die Volumenentwicklung der unkonventionellen U.S.-Rohölproduktion ab Q2/2018 erneut zu Überschüssen geführt, dokumentiert in steigender Lagerhaltung (kommerzielle U.S.-Ölreserven per 28. Juni 2019: +12,1% vs. Vj.). Insgesamt hätten die USA per April 2019 eine Erdöl-Mehrproduktion von 1,69 Mio. bbl/Tag zum Vorjahresmonat (+16%), um 3,08 Mio. bbl/Tag gegenüber April 2017 (+34%) verzeichnet.Die Kostenkurven multinationaler Öl- und Gaskonzerne seien seit 2015 deutlich nach unten verschoben worden. Den führenden Unternehmen des Sektors sei gelungen, die von Aktionären geforderte Ausschüttung aus operativ erzielten Zahlungsmittelüberschüssen zu bezahlen. Drebing stufe den Sektor als "positiv" ein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Royal Dutch Shell plc": Keine vorhanden.Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie: