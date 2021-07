XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (20.07.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.

Es habe sich bereits angedeutet, heute habe es Shell nun bestätigt: Man werde Rechtsmittel gegen das historische Klima-Urteil eines den Haager Gerichts einlegen.

Die Richter hätten Shell am 26. Mai dazu verdonnert, den CO2-Ausstoß bis zum Jahre 2030 um satte 45 Prozent zu verringern. Shells ursprünglichen Plänen zufolge sollte dieses Niveau erst 2035 erreicht werden.

Shell-Vorstandschef Ben van Beurden habe betont: "Wir sind uns einig, dass dringende Maßnahmen erforderlich sind und wir unseren Übergang zu Netto-Null beschleunigen werden. Aber wir werden Berufung einlegen, weil ein Gerichtsurteil gegen ein einzelnes Unternehmen nicht effektiv ist. Was wir brauchen, sind klare, ehrgeizige Politiken, die grundlegende Veränderungen im gesamten Energiesystem vorantreiben werden."

Der heute bestätigte Schritt sei keine Überraschung. Nun dürfte es natürlich spannend werden, wie es in dieser juristischen Frage weitergehen werde. Rein wirtschaftlich betrachtet laufe es für Shell indes weiterhin rund. Die aktuell hohen Niveaus der Öl- und Gaspreise würden es dem britisch-niederländischen Energieriesen ermöglichen, satte Gewinne zu erzielen und das Engagement bei Erneuerbaren Energien, E-Mobilität und Wasserstoff-Projekten weiter auszuweiten.