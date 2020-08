London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

1.175,20 GBp +1,78% (10.08.2020, 14:57)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (10.08.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF).Das Q2-Zahlenwerk sei durch den starken Rückgang der Öl- und Gaspreise sowie milliardenschwere Wertberichtigungen (nach Steuern: 16,8 (vorläufig: 15-22) Mrd. USD) geprägt gewesen. Dennoch habe das bereinigte EPS (-81% y/y) die Analystenschätzung und die Markterwartungen übertroffen. Die Q2-Dividende habe den Erwartungen entsprochen. Der freie Cashflow sei rückläufig und leicht negativ gewesen. Entsprechend hätten sich die Bilanz- und Verschuldungskennzahlen (Gearing per 30.06.2020: 33% (Unternehmensziel: 20% bis 30%)) im Quartalsverlauf weiter verschlechtert. Die Öl- und Gaspreise hätten sich in den letzten Wochen weiter deutlich erholt. Nach Meinung des Analysten bleibe der Ölmarkt aber weiterhin gut versorgt, womit die Ertragsperspektiven seines Erachtens zumindest vorerst getrübt bleiben würden.Seine Erwartungen habe der Analyst mehrheitlich angepasst (u.a. bereinigtes EPS 2020e: 0,56 (alt: 0,41) USD; berichtetes EPS 2020e: -2,22 (alt: -2,31) USD; DPS 2020e: unverändert 0,64 USD; EPS 2021e: 1,02 (alt: 0,94) USD; DPS 2021e: 0,66 (alt: 0,68) USD). Der notwendige Strukturwandel (Entwicklung vom Öl- und Gaskonzern zum Energiekonzern) bleibe seines Erachtens herausfordernd.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Royal Dutch Shell A-Aktie in Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate) von <10% weiterhin mit "halten" ein. Das Kursziel werde von 13,70 Euro auf 13,40 Euro gekappt. (Analyse vom 10.08.2020)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:13,242 EUR +1,02% (10.08.2020, 15:09)Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:13,218 EUR +1,72% (10.08.2020, 14:52)