XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

16,676 EUR +1,21% (06.05.2021, 09:28)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

14,262 GBP +1,35% (06.05.2021, 09:30)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Deutschland Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Stock Exchange-Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (06.05.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Stimmung am Ölmarkt bleibe gut, was dem britisch-niederländischen Energieriesen Royal Dutch Shell voll in die Karten spiele. So würden die Ölpreise derzeit auf dem höchsten Niveau seit Mitte März rangieren. "Der teilweise Wegfall von Mobilitätseinschränkungen, die Erwartung einer baldigen Rückkehr des Tourismus und die Anziehungskraft der psychologisch wichtigen Marke von 70 Dollar dürften zum Preisanstieg beigetragen haben", habe Commerzbank-Analyst Eugen Weinberg die Entwicklung begründet. Zuletzt mache nach den USA auch die Impfkampagne in Europa große Fortschritte.In den USA seien zudem die Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche überraschend deutlich gefallen. Die Vorräte seien auf Wochensicht laut US-Energieministerium um 8,0 Millionen Barrel auf 485,1 Millionen Barrel gesunken. Analysten hätten mit nur einem Rückgang um 2,0 Millionen Barrel gerechnet.Der Optimismus am Ölmarkt bleibe groß. Die Mehrheit der Marktteilnehmer gehe offenbar weiter davon aus, dass die beiden Wirtschaftslokomotiven China und USA in den kommenden Monaten Fahrt aufnehmen und damit die gesamte Weltwirtschaft und somit natürlich auch die Ölnachfrage ankurbeln würden. Shell dürfte dies kräftig in die Karten spielen. Die günstig bewertete Aktie bleibe ein Kauf. Anleger sollten ihr Investment mit einem Stopp bei 13,60 Euro absichern, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Royal Dutch Shell-Aktie. (Analyse vom 06.05.2021)Mit Material von dpa-AFXBörsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:16,618 EUR +0,61% (06.05.2021, 09:43)