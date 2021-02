XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Deutschland Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Stock Exchange-Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (15.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Gute Nachrichten für Royal Dutch Shell: Die Ölpreise hätten am Montag den Höhenflug vom vergangenen Freitag fortgesetzt und die höchsten Werte seit über einem Jahr erreicht. Bereits am vergangenen Freitag habe es einen kräftigen Preisanstieg gegeben, den Marktbeobachter u.a. mit Kursverlusten des US-Dollars erklärt hätten. Ein schwächerer US-Dollar mache Rohöl für Anleger aus anderen Währungsräumen günstiger, da es in US-Dollar gehandelt werde. Dies stärke die Nachfrage und stütze die Ölpreise. Seit Freitagmittag hätten die Ölpreise mittlerweile jeweils ca. 5% zugelegt.Am Markt sei aber auch auf die kalte Witterung in wichtigen Industriestaaten verwiesen. So habe u.a. ein extremer Kälteeinbruch in den USA die Förderung, den Transport und die Verarbeitung von Rohöl zu Treibstoffen behindert und die Preise gestützt.Während also die Ölpreise wieder das "Vor-Corona-Niveau" erreicht haben, würden die Anteile der meisten Öl- und Gasproduzenten hingegen noch weit unter den Kursen vor einem Jahr notieren. Je länger die Ölpreise aber ihre Rally fortsetzen bzw. zumindest das aktuell ordentliche Niveau von mehr als 60 USD halten, desto größer sei die Wahrscheinlichkeit, dass sich auch Royal Dutch Shell & Co bald von ihren zum Teil dramatischen Kurseinbrüchen aus dem Vorjahr erholen könnten.Die aktuelle Ölpreisentwicklung mache natürlich Mut. Nichtsdestotrotz stünden Öl- und Gasriesen wie Royal Dutch Shell in den kommenden Jahren und Jahrzehnten vor gewaltigen Herausforderungen. Daher sollten weiterhin nur mutige Anleger bei der Royal Dutch Shell-Aktie zugreifen (Stoppkurs: 12,70 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:16,388 EUR +3,21% (15.02.2021, 14:44)