Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (19.07.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Die jüngsten Nachrichten vom Wochenende dürften einigen Anteilseignern von Royal Dutch Shell, Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276) & Co eher weniger geschmeckt haben. Denn das Ölkartell Opec und seine Partnerländer (Opec+) hätten sich angesichts der Erholung der Weltkonjunktur auf eine deutliche Erhöhung der Ölproduktion geeinigt.Ab August werde die Öl-Allianz ihre Tagesproduktion bis auf weiteres um jeweils monatlich 400.000 Barrel (je 159 Liter) steigern, habe die Opec am Sonntag nach einem kurzfristig einberufenen Online-Ministertreffen bekannt gegeben. Sollten die Marktbedingungen es zulassen, werde die noch bestehende Produktionskürzung damit im September 2022 auslaufen, habe es geheißen."Wir haben es mit Ungewissheiten zu tun", habe der saudische Energieminister Abdulasis bin Salman mit Blick auf die Gefahr neuer Corona-Wellen gesagt. Er habe darauf hingewiesen, dass die Öl-Allianz an ihren monatlichen Treffen zur Einschätzung der Marktlage festhalten werde. Die nächste Beratung der Öl-Allianz sei für den 1. September geplant.Die Folgen der Entscheidung für die Bezieher von Heizöl und für die Autofahrer seien noch schwer abzusehen. Sprit sei inzwischen schon so teuer wie zuletzt im Herbst 2018. Im Vergleich zum von der Corona-Krise geprägten Sommer 2020 koste Kraftstoff gut 20 Prozent mehr.Die 23 Staaten hätten sich auf einen neuen Zuschnitt bei den Förder-Anteilen geeinigt, der ab Mai 2022 wirksam werden solle. Davon würden Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait und Irak sowie Russland als wichtigstes Partnerland profitieren. Ein Streit zwischen Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten über Förderquoten habe eine Einigung vor zwei Wochen noch verhindert.Anleger können bei den beiden immer noch günstig bewerteten Aktien nach wie vor an Bord bleiben, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Wichtig: Stoppkurse bei 4,90 Euro (Gazprom) bzw. 13,60 Euro (Shell) würden die Positionen nach unten ab sichern. (Analyse vom 19.07.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link