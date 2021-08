Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (16.08.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Gegen Ende der vergangenen Woche habe der Kurs der Royal Dutch Shell-Aktie deutlich nachgegeben. Der Hauptgrund für diese Entwicklung seien die schwächelnden Ölpreise gewesen. Die Hoffnungen der Anteilseigner, dass die Kursverluste rasch wieder aufgeholt würden, würden nun vom Rohstoffmarkt einen weiteren kleinen Dämpfer erhalten.So habe ein Barrel der Nordseesorte Brent am Morgen 69,70 US-Dollar gekostet. Das seien 89 Cent weniger als am Vortag gewesen. Der Preis für WTI-Öl sei um 90 Cent auf 67,54 Dollar gefallen.Die Ölpreise hätten damit bereits den dritten Handelstag in Folge unter Druck gestanden. Als Ursache gelte am Markt die Sorge vor einer weiteren Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus und damit verbundene Einschränkungen im Kampf gegen die Pandemie. Vor allem die Wirtschaft in China, einem der größten Ölimporteure der Welt, könnte durch die Entwicklung ausgebremst werden.Zudem habe es eher maue Konjunkturdaten aus China gegeben: Der Einzelhandel und die Industrie hätten sich im Juli schwächer als erwartet entwickelt. Zudem seien auch die Investitionen in Sachanlagen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die Produktion in der Industrie sei im Vergleich zum Vorjahr um 6,4 Prozent gestiegen, habe das Statistikamt am Montag in Peking mitgeteilt. Im Juni habe die Produktion noch um 8,3 Prozent zugelegt. Experten seien von einer leichten Abschwächung ausgegangen, hätten dabei aber nur einen Rückgang auf ein Wachstum von 7,9 Prozent erwartet.Die günstig bewertete Aktie bleibt für Dividendenjäger daher attraktiv, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp könne bei 13,60 Euro belassen werden. (Analyse vom 16.08.2021)