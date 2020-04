Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

15,964 EUR -0,23% (27.04.2020, 15:39)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

1.374,1971 GBp -0,36% (27.04.2020, 15:39)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (27.04.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des britische-niederländischen Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Der Preis für Barrel der Öl-Sorte WTI sei im heutigen Handel wieder kräftig unter Druck geraten. Dies belaste natürlich die Papiere von Öl- und Gasproduzenten wie Royal Dutch Shell. Immerhin gebe es einen kleinen Hoffnungsschimmer für die Branche.Weiterhin übersteige das Angebot die Nachfrage zwar deutlich. Dies habe zur Folge, dass immer mehr Erdöl in die verbliebenen freien Lager fließe. Medienberichte würden nun auf rasch knapper werdende Kapazitäten hindeuten.Nach Erachten der Experten von der US-Bank Goldman Sachs könnten die weltweiten Lager für Rohöl innerhalb der nächsten drei Wochen vollgelaufen sein. Daher würden händeringend neue Lagermöglichkeiten gesucht. Schon seit längerem würden daher Öltanker als schwimmende Lagerstätten genutzt.Die Lage am Rohölmarkt bleibe damit unverändert kritisch. Jedoch würden Medienberichte darauf hindeuten, dass namhafte Opec-Staaten, darunter der Ölriese Saudi-Arabien, verabredete Förderkürzungen bereits umsetzen würden. Eigentlich sollten die Kürzungen erst Anfang Mai wirksam werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:15,976 EUR -1,49% (27.04.2020, 15:52)