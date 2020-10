Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

10,44 EUR -0,82% (22.10.2020, 15:43)



Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

10,42 EUR -1,03% (22.10.2020, 15:29)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

9,27 GBP -1,74% (22.10.2020, 15:28)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (22.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Die Ölpreise hätten sich am Donnerstag im Mittagshandel wieder etwas erholt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent habe zuletzt 41,94 Dollar gekostet. Das seien 22 Cent mehr als am Vortag gewesen. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 20 Cent auf 40,23 Dollar gestiegen. Nachdem der Preis für US-Öl am Morgen noch unter der Marke von 40 Dollar gelegen habe, hätten sich die Preise damit im Tagesverlauf wieder erholt. Der gestrige Preisrutsch beim amerikanischen Rohöl habe einer Bewegung zur Monatsmitte geglichen.Eugen Weinberg, Rohstoffexperte der Commerzbank, sehe die Vielzahl der Probleme am Ölmarkt Überhand nehmen. Das größte Problem sei die anhaltende Nachfrageschwäche im Zuge der Corona-Krise. "Viele Ölmarktteilnehmer haben alldem angesichts der ausgelassenen Stimmung an den Finanzmärkten lange wenig Beachtung geschenkt. Doch irgendwann wird die Quantität zu Qualität, sprich die Probleme zu groß, um sie zu ignorieren."Trotz der aktuell wieder steigenden Infektionszahlen habe es auch optimistischere Stimmen gegeben. Experten des Analysehauses BCA Research hätten sich zuversichtlich gezeigt, dass die neuen Corona-Beschränkungen lokal beschränkt und von kurzer Dauer sein würden.Daneben hätten Händler von einem erhofften Anstieg der chinesischen Nachfrage zum Jahresende berichtet. Grund dafür seien neue Import-Lizenzen für die dortigen Raffinerien.Beide Aktien eignen sich weiter nur für mutige Anleger, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Wegen der aktuell schwachen Charts - seit Monaten gehe es nur abwärts - dränge sich bei BP und Shell vorerst noch kein Kauf auf. Bereits investierte Anleger sollten die Stoppkurse bei 2,10 Euro (BP) und 9,10 Euro (Shell) beachten. (Analyse vom 22.10.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie: