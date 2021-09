XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London Stock Exchange-Symbol: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (01.09.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London Stock Exchange-Symbol: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Royal Dutch Shell mache beim Konzernumbau weiter Dampf. Um auch in einer Zeit, in der das Öl- und Gasgeschäft massiv zurückgefahren worden sei, satte Gewinne erzielen zu können, investiere das Unternehmen nun kräftig in die Elektromobilität.Demnach wolle Shell mit der Tochter Ubitricity in Großbritannien bis zum Jahre 2025 rund 50.000 Ladepunkte installiert haben. Dies würde dann knapp einem Drittel der bis dahin erwarteten 150.000 Ladesäulen in dem Land entsprechen. In Großbritannien werde der Verkauf von Verbrennern ab dem Jahre 2030 verboten. Daher werde dort der Ausbau der Elektromobilität stark unterstützt. So würden staatliche Stellen dort 75 Prozent der Kosten für die Installation der neuen Ladepunkte übernehmen.Shell befinde sich auf dem richtigen Weg und stemme immer mehr hohe Investitionen in Elektromobilität, Erneuerbare Energien und Co.Da zudem aktuell noch Geschäft mit Öl und Gas floriert, können Anleger bei der günstig bewerteten Dividendenperle nach wie vor zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte bei 13,60 Euro belassen werden. (Analyse vom 01.09.2021)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:16,96 EUR +0,76% (01.09.2021, 08:30)