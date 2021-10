XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

20,15 EUR +2,04% (05.10.2021)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

16,89 GBP +2,10% (05.10.2021)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Stock Exchange-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



NASDAQ OTC-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (06.10.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Die letzten Wochen und Monate dürften größtenteils ganz nach dem Geschmack des Shell-Managements verlaufen sein. Denn die stetig steigenden Öl- und Gaspreise würden beim britisch-niederländischen Energieriesen wieder so richtig die Kasse klingeln lassen. Im laufenden Jahr werde ein Nettoergebnis von satten 20 Milliarden Dollar erwartet.Und die Gewinnprognosen der Experten würden derzeit weiter anziehen. Dementsprechend sei es wenig verwunderlich, dass nun auch immer mehr Analysten die Kursziele überarbeiten würden. So habe etwa die britische Großbank Barclays die Shell-Papiere erneut mit "overweight" eingestuft. Den fairen Wert habe Analystin Lydia Rainforth nun von 1.950 auf 2.250 Britischen Pence (umgerechnet 26,40 Euro) angehoben. Daraus errechne sich Aufwärtspotenzial von 31 Prozent.Rainforth habe betont, dass die Situation für Energiekonzerne wie Shell "selten so gut gewesen" sei wie derzeit. Auch wenn es durchaus zu Korrekturen an den Rohstoffmärkten kommen dürfte, würden die Aussichten gut bleiben. Wie sie bereits bei ihrer BP-Studie festgestellt habe, seien die Aktien aus dem Ölsektor derzeit einfach "zu günstig bewertet", um einen Bogen herum zu machen.Auch "Der Aktionär" ist für die Aktie von Royal Dutch Shell nach wie vor zuversichtlich gestimmt. Anleger bleiben an Bord und lassen die Gewinne laufen, so Thorsten Küfner. Der Stoppkurs sollte indes auf 14,70 Euro nachgezogen werden. (Analyse vom 06.10.2021)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:20,275 EUR +0,80% (06.10.2021, 08:54)